专家透露，我国具有理想心血管健康状态者仅为0.2%

如何拯救受损的血管

受访专家：北京大学人民医院心血管内科主任医师 张海澄

浙江大学医学院附属第二医院心血管内科副主任医师 刘先宝

本报记者 李珍玉

“中国人群的心血管健康状态不容乐观。”不久前，在中国心脏大会心血管流行病与人群防治专题研讨会上，有关专家透露了这样一个消息，其指出，我国具有理想心血管健康状态的人比例极低，分别为男性0.1%，女性0.4%，合计0.2%。最新发布的《中国心血管健康与疾病报告2019》（下文简称《报告》）也显示，我国心血管病患病总人数达3.3亿，心血管病死亡仍占据城乡居民总死亡原因的首位。不过，专家表示，只要有针对性地规避或改善相关行为，就有希望挽救受损的血管。

要戒除的：烟和酒

吸烟对心血管的伤害非同小可。烟草中的尼古丁和焦油会刺激血管，造成血管内膜增生肥厚、弹性降低，进而形成血栓，使血管腔闭塞。不过，只要戒烟，仅24小时后就会出现血压降低等积极改变；戒烟1年后，冠心病发病风险降低50%；戒烟15年后，罹患冠心病的风险降至与从不吸烟者一样。 饮酒对血管的伤害同样巨大。中国一项有关急性心肌梗死的研究显示，55岁以下患者中，超过1/5的诱因是近期不良生活方式，其中又以大量饮酒为最多，占比14.6%；《中国神经精神疾病杂志》刊发的一项研究则指出，长期危险饮酒者的心血管意外发生率为19.23%，非长期过量饮酒者极少发生心血管意外。

北京大学人民医院心血管内科主任医师张海澄说，烟酒戒起来十分困难，通过个人意志戒烟成功者只有5%，因此，戒烟最好的方法是到戒烟门诊寻求专业帮助。无论戒烟或酒，都不能受到周边亲朋好友的负面影响，尤其在戒烟戒酒的早期阶段应尽量避免聚餐，建议请周围的亲朋监督，态度必须坚定。

要改善的：盐摄入和活动量

浙江大学医学院附属第二医院心血管内科副主任医师刘先宝说，在生活方式的改善中，饮食与运动可调整的空间最大。

加拿大麦克马斯特大学研究发现，相比饮食不健康人群，保持健康饮食模式的人，心血管死亡风险低35%，心肌梗死风险低14%，心力衰竭风险低28%。但《报告》显示，过去30年，我国居民不健康饮食导致的心血管代谢性疾病死亡人数从1982年的107万人，增长到了2012年的151万人。在所有膳食因素中，对心血管代谢性疾病影响最大的是高盐摄入。专家强调，老年人由于味觉下降，减盐会面临更多困难。建议老年人从少量减盐做起，通常2周后可逐渐适应，而后再提高减盐量。除减盐外，增加蔬果和杂粮摄入也应列入饮食改善的日程。

我国居民的运动量也在不断减少。据统计，成年居民2009年的平均身体活动量比1991年减少了四成多，静态时间则增加了33%，导致超重和肥胖问题日益严重。这将带来一系列心血管损害，而增加运动则可有效降低心血管病死亡风险。数据显示，中国居民活动量最高组与最低组相比，心血管死亡风险降低了41%。另有研究发现，若能通过运动缩小腰围至标准值（男性小于85厘米，女性小于80厘米），发生缺血性心脏病、急性冠心病的风险可分别减少22%和23%。专家建议，找个运动的伴儿，有助于养成锻炼习惯，做到长期坚持。

要防住的：抑郁和睡眠障碍

《当代护士》2018年刊登的一项研究发现，抑郁、焦虑等不良情绪可导致血管内皮细胞受损；同年，《世界睡眠医学杂志》的一项研究指出，睡眠障碍会造成内分泌紊乱，且伴有全身炎症反应、糖耐量受损，进而导致心肌梗死。其中，入睡困难、睡眠维持困难与急性心肌梗死密切相关。可以说，重度抑郁和睡眠障碍已成为导致急性心血管事件的独立危险因素。

张海澄说：“临床有不少三四十岁的患者，血压、血脂都不高，没有糖尿病和家族病史，平时爱运动，却突发心梗。他们有个共同点就是压力特别大。”因此，心理健康必须引起重视，只有学会减压，远离抑郁症及睡眠障碍等，才能更好地保护血管。建议工作时，每隔1小时就起身让思维放松一下，哪怕5分钟也好。睡眠不好的人，在排除疾病因素后，建议改变就寝习惯，如睡前1小时内不要工作或玩手机，洗个热水澡或泡泡脚，听点轻松音乐。

要治疗的：几种慢性病

可对心血管造成损伤的疾病很多，最主要是“三高”。血压升高时，动脉平滑肌收缩，血管壁纤维组织增生，内膜增厚。如果此时血脂过高，动脉管壁就可能沉积大量胆固醇，形成动脉粥样硬化。而长期血糖高会使血管内皮细胞功能紊乱，进而加速动脉粥样硬化的形成。《报告》显示，如果所有高血压患者获得妥善治疗，我国每年将减少80.3万例心血管病事件；如果采取服用他汀类药物等调脂治疗，2016~2030年预计可避免970万例急性心梗和780万例脑卒中；中国大庆糖尿病预防研究30年随访则发现，对糖尿病患者进行积极干预，可使心血管病死亡风险下降33%。

除“三高”外，慢性肾病也是心血管疾病的重要危险因素，因为慢性肾病可导致高血压、血脂异常及贫血，造成心血管病死亡率增加。来自全国医院质量监测系统的数据显示，心血管病直接合并慢性肾病的患病率为7%左右。

两位专家表示，目前慢性病治疗和管理的突出问题是患者频繁换医院、换医生，治疗的长期一致性较差。慢性病的管理最好固定在一个社区医院，社区医生会根据患者档案长期跟踪，一旦出现复杂问题也可及时转诊。此外，建议60岁以上的人每年保证一次体检，除血糖、血脂、尿酸、肝功、肾功、心电图外，必要时还可做一次超声心动图。

要提高的：紧急就诊意识

心脏病发作后，能否第一时间就诊将直接决定死亡风险。但《报告》援引的2019年一项针对中国冠心病患者的研究显示，仅43%的患者认为胸部不适与心脏相关，24%的人认为“等等症状就能缓解”。另一项针对北京市18个区县的调查显示，仅31.7%的人会在心脏病发作时叫急救车去医院。急救意识的不足，导致我国急性心梗患者的入院时间被延误，从症状发作到介入治疗的平均时间达到5.5小时，明显长于发达国家。

刘先宝说，急性心梗的救治关键是及时疏通血管。如果发病后1小时溶栓，每治疗1000例患者，可减少50例死亡；发病2~6小时治疗，死亡病人减少30例；6~12小时治疗，只能减少20例死亡。专家指出，“有胸痛，上医院”应成为人人皆知的口号，特别是活动后出现剧烈的压榨性疼痛、撕裂疼痛，或严重憋气、有频死感、血压明显异常等表现，应拨打120；心跳过快或过慢也要叫急救车，不建议自行搬动患者乘车就医。▲