嗓子哑煎凤凰衣罗汉果

声音嘶哑与肺部息息相关，属中医“喉喑”范畴，多为热毒所致。热毒灼伤肺部津液，使津液减少，咽部滋润不够、嗓子不适甚至导致失音，治疗以滋养肺肾、益气养阴、润喉开音为主。

在此推荐一个治疗声音嘶哑的方子：取鸡蛋内膜9克、罗汉果半只、生地20~30克、麦冬15克。水煎服，每日1剂。

中医称鸡蛋内膜为“凤凰衣”，其味甘淡，性平，归脾、胃、肺经，有养阴清肺、止咳的作用，常用于治疗慢性气管炎、久咳、盗汗、咽痛失音等病症。罗汉果味甘酸，性凉，有清热凉血、润肺止咳、润喉及润肠通便的功效，在治疗肺病、慢性支气管炎、咽喉炎、便秘等多方面都有很好的疗效，素有“神仙果”的美誉，是经常用嗓人士的最佳保健食品。生地味甘性寒，归心、肝、肾经，有清热凉血、养阴生津功效。麦冬味甘、微苦，性寒，归心、肺、胃经，能养阴润肺、化痰止咳，主治阴虚肺燥、干咳少痰、咽喉不利及心烦失眠，并能护养胃阴、生津润肠。诸药合用，有清肺化痰、养阴生津、清热利咽的功效，适合阴虚内热所致音哑、失音患者服用。

值得注意的是，患者宜多吃蔬菜水果，避免辛辣、过冷、过烫食物，忌烟酒。同时常食具有清补作用的食品，如银耳、紫菜、莲子、百合、海带等，有清泄肺胃积热、滋补肺肾亏损阴液、促进疾病康复、减少复发的作用。 ▲