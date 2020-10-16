国家二级心理咨询师 琚金民

很多家长从小注重培养孩子乐于分享的品质，但同时也会走进一个误区：只谈分享，不说拒绝，导致孩子不懂得合理拒绝别人不当的要求。

孩子不懂合理拒绝，一味满足别人要求，会变得没主见，形成讨好型人格；心里压抑，负能量郁结于心下，得不到同伴的尊重……因此，家长需要教会孩子说“不”。

提供选择项。营造民主宽松的家庭氛围，不要事事由家长做主，有些事情家长可以圈定范围，提供几个选择项，帮助孩子分析选项的利与弊，把选择的最终权交给孩子。当孩子没有选择家长期望的选项时，要尊重孩子选择，不要强行剥夺他选择的权利。

传授分享三原则。分之有度：分享要有限度，并不是事事都可以分享，分享次数也不是越多越好；分之有愿：遵从孩子的意愿，有些东西不想分享，不要逼迫孩子。瑞士著名儿童心理学家让 皮亚杰说过：“被迫的无私、分享，对于孩子而言，通常是以牺牲自我需求而终结的。很容易让孩子潜意识里认为自己的心理需求不重要，导致孩子自我价值感低……”；分之有力：引导孩子与人分享要量力而行，不要超越自己的能力去无限制地帮助别人。

培养物权意识。让孩子知道自己是物的主人，自己的东西自己做主。当别人对他的物品提出过分要求时，告诉孩子有权拒绝。同时也告诉孩子尊重别人的物权意识，不经别人允许，不随便拿人物品。

培养底线意识。提高孩子明辨是非的能力，弄清什么可以做，什么不可做，心里要有底线。告诉孩子，如果别人提出的请求超越自己的底线，应当拒绝。

传授拒绝技巧。巧设情境，和孩子演练。比如有同学要玩游戏让孩子代做作业，可以让他委婉地拒绝：“这样不太好吧？被老师发现会严厉批评我们。不如先做好作业再玩。”再比如孩子刚买了新玩具，小伙伴就要借回家，可以教孩子：“我先玩几天，再借给你。”拒绝别人的不当要求，要说出合适理由，可以用委婉的语气。▲