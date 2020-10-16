宝宝的口味，从怀孕开始培养
安闻
哈尔滨医科大学附属第一医院儿科医师 安 闻
吃饭难是很多宝宝的常见问题：有些不爱吃蔬菜，有些只吃几口就饱，还有些需要追着喂。挑食偏食易导致营养不均、不长个、免疫力差，面对挑食的宝宝，妈妈们该怎么办？
研究表明，宝宝的味觉发育从胎儿期就开始了。人类主要依靠舌头上的味蕾辨别“酸甜苦辣”，胎儿的味蕾在妊娠3个多月起开始形成，妊娠中后期味蕾数量逐步增至高峰，宝宝可以从羊水和母乳中感知母亲的口味。想让宝宝以后不挑食，准妈妈在孕中期就要开始培养宝宝的口味，做到均衡膳食、平衡口味、不挑食偏食。
宝宝开始添加辅食后，父母要做好表率，培养其正确的饮食观。一般4~6月龄给宝宝添加辅食，最开始添加含铁米粉、蛋黄，逐样添加，逐步过渡。1岁以内的宝宝饮食尽量不要添加盐和酱油，培养宝宝清淡的口味。1~3岁的幼儿，规划好每餐进食时间，定时进餐，饮食不规律会影响宝宝食欲，每餐不宜超过30分钟。4~7岁孩子，父母可以让他参与烹饪过程，比如买菜、洗菜，独立做一些简单操作，比如搅拌鸡蛋、凉拌黄瓜、摆盘、揉面等。▲
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