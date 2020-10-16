陈宗伦 编译

有口臭让人尴尬，影响人际交往，降低生活质量。近期，英国《镜报》载文刊出伦敦卫生学家安娜米·德尔顿总结出的导致口臭的坏习惯及其提示。

1.护齿马虎。不良口腔卫生习惯容易导致牙菌斑堆积、牙周疾病，典型症状是刷牙时出血及口臭。建议每天早晚刷牙，经常使用牙线清洁牙缝，每半年至一年定期看牙。

2.不爱喝水。脱水会导致吞咽困难，口腔中的细菌也随着口腔干燥而繁殖。这会导致唾液减少，更容易发生口臭。常喝水既可及时补充体液，也有助于冲洗掉牙齿间的残留食物。专家提醒，每天至少饮水2升。

3.压力太大。压力大的时候，很容易胡吃海塞，增加口干、口臭风险。压力与口腔疾病也有密切关系。紧张时可练习瑜伽和呼吸法，有助于缓解。

4.主食吃得少。碳水化合物摄入少，身体各项功能主要靠体内脂肪来运转，这个过程容易产生酮类物质，丙酮就是其中之一，它会导致口臭。

5.睡觉打鼾。睡着时，唾液分泌减少，口腔变得干燥，所以早晨醒来往往口气较重。如果睡觉打鼾，呼吸会通过嘴巴而非鼻子，口干会更严重。应尽早就医治疗，必要时可在医生指导下正确使用防鼾装置。

6.喝咖啡后不漱口。咖啡气味香浓，但是其中所含咖啡因会导致口腔干燥和细菌繁殖。细菌附着于舌头、牙龈、牙齿和口腔黏膜处，进而引起口臭。如果咖啡中加有牛奶，问题会更严重，因为牛奶会促进细菌生长。饮用咖啡后，最好喝点茶或用白开水漱口，也可以吃块口香糖。

7.吸烟。吸烟不仅污染环境、导致味觉丧失和牙龈刺激等问题，还会导致“烟臭”。吸烟人群更容易患牙病，口腔癌风险也更大。

8.经常不吃饭。每天三餐准时有助于保持口气清新。经常不吃饭加上饮水不够，会减缓唾液分泌，导致口腔细菌繁殖加速，引起口臭。建议规律就餐，避免饱一顿饥一顿。

9.酗酒。酒精是一种利尿剂。酒后会出现身体脱水、口干舌燥等现象，唾液减少妨碍口腔自洁能力，导致细菌滋生。酗酒还容易引起胃酸反流，影响口气。

此外，降压药、抗抑郁药、安眠药、利尿剂和抗组胺药等多种药物会导致口干口臭。用药前应仔细阅读说明书上列出的副作用，咨询医生，吃药后多喝水。▲

陈宗伦 编译

有口臭让人尴尬，影响人际交往，降低生活质量。近期，英国《镜报》载文刊出伦敦卫生学家安娜米·德尔顿总结出的导致口臭的坏习惯及其提示。

1.护齿马虎。不良口腔卫生习惯容易导致牙菌斑堆积、牙周疾病，典型症状是刷牙时出血及口臭。建议每天早晚刷牙，经常使用牙线清洁牙缝，每半年至一年定期看牙。

2.不爱喝水。脱水会导致吞咽困难，口腔中的细菌也随着口腔干燥而繁殖。这会导致唾液减少，更容易发生口臭。常喝水既可及时补充体液，也有助于冲洗掉牙齿间的残留食物。专家提醒，每天至少饮水2升。

3.压力太大。压力大的时候，很容易胡吃海塞，增加口干、口臭风险。压力与口腔疾病也有密切关系。紧张时可练习瑜伽和呼吸法，有助于缓解。

4.主食吃得少。碳水化合物摄入少，身体各项功能主要靠体内脂肪来运转，这个过程容易产生酮类物质，丙酮就是其中之一，它会导致口臭。

5.睡觉打鼾。睡着时，唾液分泌减少，口腔变得干燥，所以早晨醒来往往口气较重。如果睡觉打鼾，呼吸会通过嘴巴而非鼻子，口干会更严重。应尽早就医治疗，必要时可在医生指导下正确使用防鼾装置。

6.喝咖啡后不漱口。咖啡气味香浓，但是其中所含咖啡因会导致口腔干燥和细菌繁殖。细菌附着于舌头、牙龈、牙齿和口腔黏膜处，进而引起口臭。如果咖啡中加有牛奶，问题会更严重，因为牛奶会促进细菌生长。饮用咖啡后，最好喝点茶或用白开水漱口，也可以吃块口香糖。

7.吸烟。吸烟不仅污染环境、导致味觉丧失和牙龈刺激等问题，还会导致“烟臭”。吸烟人群更容易患牙病，口腔癌风险也更大。

8.经常不吃饭。每天三餐准时有助于保持口气清新。经常不吃饭加上饮水不够，会减缓唾液分泌，导致口腔细菌繁殖加速，引起口臭。建议规律就餐，避免饱一顿饥一顿。

9.酗酒。酒精是一种利尿剂。酒后会出现身体脱水、口干舌燥等现象，唾液减少妨碍口腔自洁能力，导致细菌滋生。酗酒还容易引起胃酸反流，影响口气。

此外，降压药、抗抑郁药、安眠药、利尿剂和抗组胺药等多种药物会导致口干口臭。用药前应仔细阅读说明书上列出的副作用，咨询医生，吃药后多喝水。▲