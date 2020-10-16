背部矫正带 主要作用是提醒

受访专家：中国中医科学院望京医院骨关节科主任 温建民

本报实习记者 石筱璇

为改善驼背、圆肩等不良体态，很多人选择了市场上火爆的“驼背矫正带”“矫姿带”，它真的有用吗？中国中医科学院望京医院骨关节科主任温建民表示，各式各样的“矫正带”都是通过外力来矫正，要看年龄和病因，不能一概而论。

长时间阅读、看手机、看电脑保持低头姿势很容易引起儿童脊柱弯曲。温建民认为，儿童在生长期骨骼可塑性较强，发生脊柱侧弯后，“矫姿带”可作为支具矫正。久坐办公室的人，短时间佩戴可以纠正不良坐姿，起到辅助、提醒的作用，然而长期依靠矫姿带，会造成背阔肌和斜方肌萎缩。对于小关节紊乱或者先天脊柱发育畸形，这些情况没有办法通过外力矫正。因此，矫正带并不是万能带，戴上它治标不治本，不能一劳永逸。想要改善不良体态，必须加强锻炼，最佳锻炼方式就是增强颈背部的背阔肌、斜方肌、菱形肌等肌肉的力量。

如果是身体骨骼还未完全长成的儿童和青少年出现驼背，可以选择靠墙站，让后背贴着墙；坐位时，挺胸抬头，将脊柱支起。或者选择小燕飞的动作：趴在床上，手放在头上方，腿后伸，矫正胸椎曲线。此外，蛙泳也有较好的矫正驼背效果。成年人日常可以选择俯卧位来锻炼，下肢放松并拢，手臂置于身体两侧，深呼吸，同时缓慢抬头、挺胸，直到感觉颈背部肌肉紧张、酸胀，持续3~5秒后再恢复原位。重复此动作，每天80~100次。前期次数不要太多，后期逐渐增加次数。此方法可以有效利用颈背部的肌肉拉力，将驼背状态牵拉回正常状态。此外，驼背患者休息时可以去掉枕头，平卧硬板床。

驼背的老人往往是由于重度骨质疏松导致的。老人腰椎及胸椎椎体前方变扁，所以驼背矫正比较困难，要先治疗骨质疏松。对于已经成型的驼背，很难保守治疗，只能尽量站直往后挺、仰。特别严重的“剃刀背”，侧弯、后凸等情况，可以做手术改善。▲