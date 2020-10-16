陆军军医大学西南医院皮肤科主任医师 杨希川

人们购买衣物或床单被套，和皮肤有亲密接触的，首选材质多是纯棉。天然纤维具备亲肤属性，因此丝、棉、麻等最受欢迎。

纯棉确实有其优势：1.吸湿性好。接触到有汗液的皮肤，也不会有僵硬的不适感。如果湿度增大，周围温度较高，棉纤维中吸收的水分还会全部蒸发散去，可使纺织物保持平衡状态。2.保温性/透气性好。夏季需要透气性佳的衣物，冬季需保暖性能好的，便可以用不同品质的棉以及不同的编织工艺生产当季纺织物。3.耐热性。遇100℃以下的高温时，只会使水分蒸发，并不会损伤纤维本身。因此，纯棉织物在常温下穿着使用、洗涤印染等都无影响，提高了耐洗耐穿方面的性能。4.卫生性。棉纤维属天然纤维，纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无副作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。

但是，纯棉也有一些缺点，消费者购买时要客观评判。1.易皱难抚平、会缩水，缺乏弹性易变形，尤其是面料较薄的夏装。2.家里养宠物的不适合，纯棉容易粘毛还难清除。3.不耐酸，当酸（如醋）不慎弄到衣服上，应及时清洗避免醋酸对衣服产生破坏。另外，对于喜欢运动的人群来说，纯棉衣物并不适用。因其被汗水浸湿后无法快速干透，吸收汗液的棉质和皮肤紧密接触，有引发毛囊炎的可能性。且纯棉材质在吸水过后，虽然有一定柔软度，但相对来说没有在干燥情况下舒适度好，加上腋下、大腿根部等部位比较娇嫩，长时间和衣物摩擦，也可能造成皮损。对于司机等长时间坐着、不能自由活动，或因环境因素限制活动的职业群体来说，纯棉内裤也存在隐患。因处于密闭空间，与私密部位长时间亲密接触，浸透汗液、体液和分泌物的内裤是细菌繁殖的最佳场所。这类人群最好带上换洗内裤，一天更换1~2次。▲