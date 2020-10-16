遇汗无法速干 摩擦易伤皮肤
纯棉亲肤，但要勤换
杨希川
陆军军医大学西南医院皮肤科主任医师 杨希川
人们购买衣物或床单被套，和皮肤有亲密接触的，首选材质多是纯棉。天然纤维具备亲肤属性，因此丝、棉、麻等最受欢迎。
纯棉确实有其优势：1.吸湿性好。接触到有汗液的皮肤，也不会有僵硬的不适感。如果湿度增大，周围温度较高，棉纤维中吸收的水分还会全部蒸发散去，可使纺织物保持平衡状态。2.保温性/透气性好。夏季需要透气性佳的衣物，冬季需保暖性能好的，便可以用不同品质的棉以及不同的编织工艺生产当季纺织物。3.耐热性。遇100℃以下的高温时，只会使水分蒸发，并不会损伤纤维本身。因此，纯棉织物在常温下穿着使用、洗涤印染等都无影响，提高了耐洗耐穿方面的性能。4.卫生性。棉纤维属天然纤维，纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无副作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。
但是，纯棉也有一些缺点，消费者购买时要客观评判。1.易皱难抚平、会缩水，缺乏弹性易变形，尤其是面料较薄的夏装。2.家里养宠物的不适合，纯棉容易粘毛还难清除。3.不耐酸，当酸（如醋）不慎弄到衣服上，应及时清洗避免醋酸对衣服产生破坏。另外，对于喜欢运动的人群来说，纯棉衣物并不适用。因其被汗水浸湿后无法快速干透，吸收汗液的棉质和皮肤紧密接触，有引发毛囊炎的可能性。且纯棉材质在吸水过后，虽然有一定柔软度，但相对来说没有在干燥情况下舒适度好，加上腋下、大腿根部等部位比较娇嫩，长时间和衣物摩擦，也可能造成皮损。对于司机等长时间坐着、不能自由活动，或因环境因素限制活动的职业群体来说，纯棉内裤也存在隐患。因处于密闭空间，与私密部位长时间亲密接触，浸透汗液、体液和分泌物的内裤是细菌繁殖的最佳场所。这类人群最好带上换洗内裤，一天更换1~2次。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn