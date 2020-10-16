装修完，屋里放盆蕨类

福建省南平农校教授 汪志铮

有些植物不仅形态优美，赏心悦目，对室内空气还有净化作用。

波士顿蕨（如图）。它能吸收甲醛、二甲苯、甲苯等有害气体，特别是对甲醛有超强的吸收能力，每小时能吸收大约20微克。所以，将波士顿蕨养在刚装修的新房里再合适不过。成天与油漆、涂料打交道的人或吸烟者，也应在工作场所放盆波士顿蕨。

吊兰。吊兰四季常绿，有“绿色净化器”之称。它在弱光下能进行光合作用，吸收二氧化碳、释放氧气，并吸收有害气体，输送到根部，经土壤微生物分解作为养料。实验证明，寝室里放上一盆吊兰，就可吸收电器、塑料制品、涂料等散发出来的一氧化碳、过氧化氮等有害气体。

万年青。万年青含有生物碱、黄酮类、皂苷、万年青苷等多种活性成分，并以其独特的空气净化能力著称：可吸收尼古丁、甲醛、释放氧气，起到净化作用。空气中污染物浓度越高，它越能发挥净化能力。注意万年青汁液有毒，家里有孕妇和宝宝不要养。

散尾葵。美国一项实验表明，在去除室内有毒气体的综合指数中，散尾葵居第一位，每平方米植物叶片24小时可清除0.38毫克甲醛和1.57毫克氨。其提取物还可抑制多种细菌。它不但是“高效空气净化器”，每天还可以蒸发大量水分，被誉为最好的天然“增湿器”。

垂叶榕。其叶片和根部可有效吸收空气中的二甲苯、甲醛、苯、氨气等有害物质，并将其快速分解。它可以提高房间的湿度，有益于皮肤和呼吸。▲