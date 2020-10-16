工作让人失去幽默感？美国研究人员的调查这样说
中新网10月15日电 据外媒报道，美国斯坦福大学的研究人员发现，世界各地的人在进入职场后普遍都会减少笑声，并渐渐失去幽默感。
据报道，研究人员对166个国家的140万人开展调查，问他们“昨天是否曾微笑或大笑”，16至20岁年龄段的受访者普遍给出肯定回答，然而到23岁左右，回答变成了“没有”。也就是说，大约23岁开始，人们每天微笑或大笑的频率突然骤减。
报道称，一个4岁的孩子平均每天笑多达300次，而对于一个40岁的人来说，可能需要10周才能达到这一数量。
研究人员因此怀疑，幽默感丧失与进入职场有关，“我们长大了，进入工作场所，忽然变成了严肃而重要的人。”研究人员指出，人们要到70岁左右才重新开始笑。
斯坦福大学心理学教授珍妮弗·阿克尔(Jennifer Aaker)指出，集体丧失幽默感，是困扰着各国居民和组织机构的严重问题。她还表示，笑可以让大脑释放出能缓解压力的化学物质，也或许能帮助人们成为更好的雇主或雇员。
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