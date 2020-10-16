俄开发出诊断肝部肿瘤的光学活检法

俄罗斯奥廖尔国立大学开发出一种基于光学技术诊断肝部肿瘤的方法，使用光学探针进入组织，收集分析携带诊断信息的反射光和荧光信号，得出有关组织状态的结论。这种肿瘤检测方法更精确，能提高肝癌患者的治疗速度和效率。该研究得到了俄罗斯科学基金会的支持，相关论文刊登在最近的《科学报告》上。

肝癌死亡率在癌症死亡率中排名第4，晚期死亡率更高。如果能及时发现及早救治，治愈率会大大增加。穿刺活检是诊断肝癌的最有效方法，而目前使用的粗细两种探针各有缺点，粗针伤害大，细针假阴性高。因此，光学技术的应用是提高诊断率的一个重要方向。

科研人员开发出的光学活检诊断肝部肿瘤方法，使用直径为1毫米的光学探针，将它固定在常规的活检针中，这样可以将检测癌症的两种现有光学技术结合起来。第一种是荧光光谱法，它基于健康组织和恶性组织在激光辐射下发光的差异；另外一种是漫反射光谱法，它提供有关组织中光的吸收和散射的信息。分析反射的荧光就可以得出有关组织状态的结论。

研究人员对光学探针进行了实验测试。第一阶段在患有移植性肝肿瘤的小鼠身上进行了测试，证明了方法的有效性；第二阶段在奥廖尔州医院对20名肝肿瘤患者进行了临床试验，结果表明，用光学探针获得的结果与其他方法（仪器和形态学研究方法）获得的数据一致，这意味着光学探针法是有效的。

奥廖尔州立大学生物医学光子学技术中心医学博士安德里安·莫莫申称，将光学活检技术引入标准检测程序，将显著提高评估生物组织状态和诊断病理变化的可靠性，光学方法可以实时获取信息，确定开始治疗的时间以及对病情进行动态评估。 （记者董映璧）