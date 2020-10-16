既要护理险也要护理员

日前，国家医保局会同财政部印发《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》，明确将长期护理险试点扩围。

消息一出，引发很多关注。长期护理险被称为社保“第六险”，于2016年开始试点，目的是解决重度失能人员基本生活照料和医疗护理所需的费用。此次试点的扩围，无疑将让更多家庭受益。

叫好之余也要看到，长期护理险只是应对老龄化社会的一种方案，不是一推出就能毕其功于一役。养老事业还有很多坎儿要迈，比如护理的问题。这个短板若不能补上，那么即便长期护理险解决了养老费用的问题，但也可能买不到合格的养老服务。

毕竟，养老产业归根到底是做服务，然而难的也正是做服务。护理又是养老服务的核心业务。没有合格的护工，谁会放心把家里老人放在养老院？

数据显示，截至2019年底，我国60岁及以上人口达2.54亿，失能老人约4000万。按照3位老人配备1名护理员的理想标准，至少也得需要1000万名护理人员。然而，根据《2018中国民政统计年鉴》显示，我国鉴定合格的养老护理员只有4万多人，缺口巨大。

护理员这么缺乏，还面临“两高三低”的问题：人员流动率高、劳动强度高，工资收入低、社会地位低、服务水平低。这是一个恶性循环。养老护理员薪酬太低，行业留不住人。很多养老机构为解燃眉之急，主要招聘四五十岁的无护理经验妇女来补充缺口。护理水平上不去，顺理成章。

既然护理员需求巨大，为何工资一直涨不上去？主要因为养老院的收费价格一直偏低。如果是民办养老院，前期投入大，利润很微薄，护理费怎么提高？话说回来，收费高了，可能很多老人又不能入住了。

那么，应对之策何在？根本还是要把养老产业做大做强，让社会资本能进入，能挣钱。虽说养老是微利行业，但只要能理顺资本通道，增加护理资源，那么，提升护理服务整体水平，也就只是时间问题。

同时，在养老护理员的培养方面，是否可以借鉴免费师范生的方式？在校学习期间免除学费，免缴住宿费，并补助生活费，条件是毕业后必须在护理行业服务若干年。

此外，护理员的社会地位怎么提升，待遇怎么完善，职业发展体系怎么健全，都是提升护理服务的重要因素，都需要专门的制度安排和创新，还需要社会各界群策群力，一起想办法才是。