“吃了再点，不够再说”
张伟昊
一点带动一片，一人带动多人，共同传承好咱们的好传统
现在，和朋友在外就餐，点菜时候，这句话开始流行起来。
这话，大家都赞同。为什么？因为菜点多了吃不掉，实在可惜。常见的场景是，吃到后来，大家自动做起饭店的“推菜员”——“这是招牌菜，最好别浪费”“那个有特色，尽量解决掉”……一阵“推销”，效果也一般。后头使劲，不如源头掐住；开始就别点太多，不光省了“劝菜”环节，更重要的是，节约了粮食，避免了浪费。
这样的餐饮消费理念，已经成为越来越多人的共识。大家不再攀比，以“点得多”为有面子，而是转向了讲究节约、追求健康的饮食新风尚。
不光自己不浪费，笔者观察，在生活中，个别人不自觉，有糟践粮食的行为时，往往会遭到大家的批评。比如在单位食堂，没吃几筷子就往回收台一放，大家看见了，总会劝说几句；有次外出就餐，邻桌剩一桌子菜动都没动，旁边有大妈就发声了：“小伙子，咱不能这样啊……”语气虽温和，态度却严肃——是该好好说说他们！
小洞不补，大洞吃苦。老百姓常讲：勤勤俭俭粮满仓，大手大脚仓底光。不能任由这样的浪费行为存在。
勤俭节约是中华民族的传统美德和价值追求，是弘扬社会主义核心价值观的题中应有之义，是践行绿色生活方式的内在要求。“克勤于邦，克俭于家”，节俭的传家宝永远不能丢。要以多种形式、多条路径，引导更多人杜绝餐桌、饭碗上的浪费。现在不少地方大力推广小份菜、半份餐、“光盘”兑换奖励，公共场所的电子屏、海报上随处可见“节约”“光盘”等方面的宣传，相关部门和平台也开始对一些糟蹋粮食的“吃播”内容展开有针对性的规范和整治……这些做法，都是在提醒大家守好节俭这个“传家宝”。
咱们每个人都应该从心里绷紧节粮这根弦。在外就餐，吃多少点多少，养成“光盘”、打包的习惯；“吃播”博主在分享美食滋味时，主动传播珍惜粮食的价值观。一点带动一片，一人带动多人，共同传承好咱们的好传统。
《 人民日报 》（ 2020年10月16日 14 版）
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