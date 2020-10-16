边剔牙边玩手机 误吞牙签险致肠穿孔

餐后桌边剔牙，之后把牙签叼在嘴角，一边刷手机，一边喝水，不料一不小心，牙签就着水被生吞进了肚里！几天后，牙签“游荡”到了十二指肠，扎在肠壁，差点就肠穿孔……市民石先生对自己十天前的这场遭遇印象深刻，幸而最后在广东省中医院内镜中心取出了异物，才没有酿成更严重的后果。

该院脾胃病科张北平主任医师提醒市民别对误吞的异物掉以轻心，也不要自己想办法用各种“偏方”取出，务必及时到正规医院就诊，在内镜下取出。

牙签被吞第三天

扎进十二指肠壁

据介绍，“吞牙签”事件发生当晚，石先生立即打车来到了广东省中医院，急诊行胸腹部CT未见异常，行胃镜检查由于石先生刚刚进食晚餐，胃内容物太多导致视野不清，医生建议留院观察等胃排空后再行胃镜检查。但石先生果断拒绝了，因为他没有任何不适，想着不就是吞个牙签吗？没准儿等会儿从大便中排出呢。

石先生回家后连续观察了三天未见牙签排出。虽然间中会有腹痛，但并不影响日常活动，所以也并没有太在意。

但就在回家后第三天晚上，石先生突然觉得胃胀及腹部阵发性绞痛。他赶紧在家属陪同下来医院做了急诊胃镜检查，最终发现牙签躲在十二指肠水平段，一端已刺入肠壁，而且有脓性分泌物排出。

取出牙签后，科室立即启动急诊绿色通道，石先生被收治到脾胃病科住院继续治疗，预防腹腔感染及肠穿孔等并发症，经禁食、胃肠减压及抗感染治疗后，石先生顺利出院。

误吞异物延误处理

后果很严重

张北平介绍，上消化道异物是指滞留在食管、胃等上消化道器官内不能被消化且未及时排出的各种物体，是临床常见急症之一，占急诊内镜诊疗的4％。约3/4的上消化道异物滞留于食管，其中又以食管入口处最多见，其次为胃、十二指肠。上消化道异物种类繁多，成人以鱼刺、禽类骨头、义齿等较为常见。儿童异物种类以鱼刺、硬币、电池、磁铁和玩具居多。

上消化道异物假如嵌留在食管，患者会有明显吞咽刺痛感。如果异物来到胃、肠，则可能出现腹痛、呕吐或黑便等表现，部分前期可无明显不适，但若处理不及时，可能造成严重并发症，如消化道出血、穿孔等，甚至导致死亡。

不要自行催吐

务必及时就医

张北平提醒，如在进食过程中不慎误吞鱼刺、鸡骨等，不要轻易尝试强行吞咽或用手指刺激咽部呕吐等不当方法，也勿轻信喝醋等民间偏方，尽量避免更进一步刺激加重异物刺入更深，要及时到正规医院就诊。

若误吞异物到胃内，首先不要慌张，弄清楚误吞的异物类型，虽早期无明显不适，也不要大意，及时咨询医护人员或急诊，由专业人员评估诊治方案。

若是上消化道异物位置较深，或难以自行拔出，喉镜无法取出时，可通过胃镜取出。与传统外科手术相比，内镜处理具有创伤小、并发症少、恢复快、费用低等优点，兼具诊断和治疗的双重价值。（全媒体记者周洁莹 通讯员宋莉萍）