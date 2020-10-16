“端牢中国饭碗、共筑全球粮安”
我国积极组织世界粮食日宣传活动
据新华社北京10月15日电 （记者王立彬）10月16日是世界粮食日，所在周是我国粮食安全宣传周。我国有关部门和各地方及有关行业将围绕“端牢中国饭碗、共筑全球粮安”主题，组织一系列宣传活动。
记者15日从国家粮食和物资储备局获悉：今年联合国粮农组织将世界粮食日全球活动主题确定为“齐成长、同繁荣、共持续，行动造就未来”。国家粮食和物资储备局、农业农村部、教育部、科技部、全国妇联将全国粮食安全宣传周活动主题确定为“端牢中国饭碗、共筑全球粮安”。活动周期间，各地将深入宣传党中央、国务院关于粮食安全重要战略部署，展示粮食安全宣传教育纳入国民教育体系有关情况等。国家粮食和物资储备局局长张务锋对记者说，我国已连续组织开展30个粮食宣传周活动。
《 人民日报 》（ 2020年10月16日 06 版）
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