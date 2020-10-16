端牢中国饭碗 完善全球粮安治理

国以民为本，民以食为天。当今世界，粮食安全挑战依然严峻，不稳定因素增加，全球粮食安全治理已成为全球经济治理的重要组成部分。中国在端牢自己饭碗的同时，将以具体切实的行动与世界各国携手奋进，在全球粮食安全治理舞台上发挥更加积极的作用，为促进世界粮食安全，共同创造一个无饥饿、无贫困、可持续发展的世界作出新的更大贡献。

10月16日是第40个世界粮食日。自1981年起，有关国际机构、世界各国政府每年在这一天都要围绕发展粮食和农业生产举行纪念活动，今年世界粮食日的活动主题是“齐成长、同繁荣、共持续，行动造就未来”，我国的系列宣传活动主题是“端牢中国饭碗、共筑全球粮安”，旨在进一步唤醒全民的粮食安全意识，用实际行动端牢中国饭碗。

国以民为本，民以食为天，一米一饭关系国家安危、人民幸福。自古以来，粮食安全都是治国安邦的头等大事，事关国运民生，是国家安全的重要基础。回顾“十三五”以来，我国粮食生产稳定发展。2019年全国粮食总产量达13277亿斤，创历史新高。人均粮食占有量超过470公斤，高于世界平均水平，也高于国际公认的400公斤安全线。中国人的饭碗牢牢地端在自己手里，为中国经济社会发展发挥了“压舱石”作用。

解决好十几亿人口的吃饭问题，始终是我们党治国理政的头等大事。习近平总书记高度重视粮食生产和安全，强调“十几亿人口要吃饭，这是我国最大的国情”“要坚决扛稳粮食安全责任”“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”，提出新时期国家粮食安全的新战略，带领全国人民走出了一条中国特色的粮食安全之路。今年以来，全国各地经受住防疫、防汛等多道关口考验，稳住了三农基本盘，一幅幅农业丰收、农民增收图景，折射出农业高质量发展带来的新气质，也让粮食安全防线越筑越牢。

手中有粮，心中不慌，这在任何时候都是真理。特殊时期，粮食安全的重要性更加凸显。我们持续抓好粮食生产，稳住“三农”基本盘，依靠自身力量端牢自己的饭碗，就能为应对各种风险挑战赢得主动，为保持经济持续复苏、社会大局稳定奠定基础。

保障国家粮食安全是一个永恒课题，任何时候这根弦都不能松。尽管我国粮食生产连年丰收，但对粮食安全始终要有危机意识，今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响，更是给我们敲响了警钟。应该清醒地看到，在今后相当长的一段时间里，我国粮食供需紧平衡的基本态势不会改变。受制于农业资源禀赋短缺、农业人力资本投资不足、农业经营规模不够经济等因素，我国粮食安全的基础仍有待进一步巩固增强，保障粮食安全的任务还十分艰巨。

越是农业生产形势好的时候，越不能麻痹松懈，越要坚持底线思维、增强风险意识，毫不放松抓好粮食生产。要强化政策保障，压实粮食安全责任制，加快转变农业发展方式，推动“藏粮于地、藏粮于技”战略落地见效，充分调动广大农民的积极性、主动性和创造性，把各项惠农政策落到实处，让农民真正享受到丰产又增收的实惠，才能有效保护种粮积极性。

端牢中国饭碗，需要进一步推动完善全球粮食安全治理。粮食事关国运民生，一国公民的粮食权得到保障，是他们享有其他方面人权的基础。作为世界上最大的发展中国家和人口最多的国家，中国坚定地承担起维护世界粮食安全的责任，既立足自身，将中国人的饭碗牢牢端在自己手中，又放眼世界，积极与世界各国携手应对全球饥饿问题，共同推进全球粮食事业健康发展。

当今世界，粮食安全挑战依然严峻，全球仍有8亿多饥饿人口，国际粮食贸易面临着保护主义和单边主义的干扰，不稳定因素增加，全球粮食安全治理已成为全球经济治理的重要组成部分。中国在端牢自己饭碗的同时，将以具体切实的行动与世界各国携手奋进，在全球粮食安全治理舞台上发挥更加积极的作用，为促进世界粮食安全，共同创造一个无饥饿、无贫困、可持续发展的世界作出新的更大贡献。