肝胆相照（成语里的中医）

“肝胆相照”这一成语，比喻真心诚意、以真心相见、互相坦诚。最早记录在《史记·淮阴侯列传》中。

淮阴侯韩信，因为杰出的军事才华和雄才大略被汉王刘邦重用，在楚汉之争中，功不可没。作为统帅，他率军出陈仓、定三秦、擒魏、破代、灭赵、降燕、伐齐，直至垓下全歼楚军，无一败绩。对于当时纷乱的天下局势，韩信起着决定性作用，楚、汉无论哪一方得到他诚心的辅佐，一定可以夺得天下。

有一个叫蒯通的谋士，试图劝韩信背叛汉王，自立为王，与汉王、楚王三分天下，形成鼎力之势，以防汉王夺得天下以后遭到忌惮而遇不测。蒯通说，我愿意披肝沥胆，敬献愚计，只恐怕您不采纳啊。他以肝和胆这样密切的关系，来向韩信表示自己的衷心与诚恳。不过，韩信最终没有采纳蒯通的建议。

在中医里，《内经》中说：“肝者，将军之官，谋虑出焉。胆者，中正之官，决断出焉。”足厥阴肝经在里，负责谋虑；足少阳胆经在表，负责决断。也就是说，肝负责想，胆负责干，只有肝经和胆经相表里，二者相互配合，肝胆相照，一个人的健康才有保证，能做出正确理性的决定而不至于怯懦。

总之，肝、胆在解剖结构、生理功能、经络循行上均有密切的“荣辱与共”关系。只有肝脏保持健康，才不会引起胆汁的合成与分泌出现问题，进而保证胆囊储存胆汁的功能正常。同时，胆道通畅，胆汁运转正常，不出现淤滞，才能保证肝脏的功能正常。