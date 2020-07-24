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成语里的中医：乐极生悲

孙亚慧

2020年07月24日08:25 来源：人民网－人民日报海外版

中医认为，人的喜怒哀乐与心的联系最为紧密，“乐极”使人心绪不宁、坐卧不安、失眠多梦，很容易影响到心的功能，产生身体疾患。这说的便是“乐极生悲”。

司马迁在《史记·滑稽列传》中讲了这样一个故事。战国时，楚军攻打齐国，齐威王派淳于髡前往赵国求救，淳于髡搬来救兵解了楚军之困。齐威王好饮酒，大喜之下便设宴，请淳于髡喝酒。淳于髡明白齐威王又要彻夜饮酒，必定不醉不休，便答道：“我喝一斗酒也醉，喝一石酒也醉。”齐威王不解，淳于髡解释说：“酒极则乱，乐极则悲，万事尽然，言不可极，极之而衰。”齐威王明白了话中的劝诫之意，决意改掉彻夜饮酒的做法。

诚然，物盛则易衰，世间万事万物皆应有度，高兴过了头，很可能会阴阳失调、物极必反。《儒林外史》里的穷秀才范进，屡试不第，终于中举后高兴至极，以至癫狂发病，成了一出悲剧。中医有“喜伤心”的说法，用在范进中举这个案例正合适。

正因为情绪的大起大落对身体健康有害，于是古人常说“清心寡欲”，指的便是保持心地宁静。遇到特别高兴的事时，也要善于调节自身情绪，保持心态平衡。同时，还要讲求精神修养，情绪自控，使身心处于平和协调的状态。《淮南子》有言：神清志平，百节皆宁，养性之本也。不困于一时之喜，不为不良情绪驱使，是有效调摄喜情的办法。

“宁静养生”，于今天而言意义仍然不减。中医强调精神层面的定力对人体的保护，志闲少欲、心安无惧。心地光明磊落，无私而寡欲，便能一步步达到精神自守的境界。

(责编：李轶群、许晓华)


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