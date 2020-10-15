弘扬医院文化促进医疗卫生事业健康发展

9月26日，河北省医院协会医院文化专业委员会2020年年会暨第二届委员会换届大会和秦皇岛市医院协会医院文化专业委员会第一次会员代表大会暨第一届委员会和第二次会员代表大会在秦皇岛市举行。

河北省医院协会医院文化专业委员会主办、秦皇岛市第二医院承办的河北省医院协会医院文化专业委员会2020年年会暨第二届委员会换届大会在上午召开，来自石家庄、邢台、沧州等全省各地医院80多名委员代表参会。会议选举产生河北省医院协会医院文化专业委员会第二届委员会委员、常务委员、副主任委员、主任委员、秘书长，审议通过《河北省医院协会医院文化专业委员会管理办法（草案）》。

会上，中国医师协会人文医学专业委员会高金声教授以《让医院文化涂上时代的底色》为题，讲解了医院文化在医院发展中起到的重要作用，“一所好的医院，应该是一个温存的地方”——是患者和家属心中的希望，不仅疾病得到诊治，且感到一种尊重和温暖。让文化变成植根于内心的修养和无需提醒的自觉。市第二医院院长郑岳从救死扶伤、服务百姓是神圣初心，厚德博学、诚信广济是精神支柱，科学管理、德艺双馨是立院之本，学科强院、人才兴院是发展之路，以人为本、优化服务是永恒追求，创新路径、精诚团结是动力之源，惠泽百姓、践行公益是医者本色7个方面介绍了市第二医院积累百年的医院文化。河北省医院文化专业委员会孟广庆副会长向第二医院赠送书法作品“再创辉煌”表示祝贺。

秦皇岛市第二医院主办的秦皇岛市医院协会医院文化专业委员会第一次会员代表大会暨第一届委员会和第二次会员代表大会下午召开，秦皇岛全市30家各级公立医院的会员代表参加了此次会议。选举产生秦皇岛市医院协会医院文化专业委员会第一届委员会成员、副主任委员、主任委员、秘书长。秦皇岛市第二医院党委书记高卫东当选市医院协会医院文化专业委员会第一届委员会主任委员。秦皇岛市卫健委副主任曾庆义到会并讲话，河北省医院协会医院文化专业委员会秘书长陈秀春、秦皇岛市医院协会主任委员尹福在分别向大会致辞，这是河北省地市级医院继保定市、邢台市之后成立的第三家医院文化专业委员会。

当前，“健康中国”已经成为国家战略，医院不仅要在医疗技术方面向着高精尖的方向发展，还要更加注重医院人文建设和医院文化发展。

秦皇岛市医院协会医院文化专业委员会的成立，必将有助秦皇岛市医院文化建设整体水平的提升，为医院的发展建设更好指明了前进方向，也必将进一步推动秦皇岛市医疗卫生事业的快速健康发展。 (秦皇岛市第二医院供稿 宋一静）