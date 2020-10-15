自古以来，花生就有“长寿果”的美誉。从现代营养学的角度分析，其富含不饱和脂肪酸，是优质脂肪的来源；蛋白质含量较高，还富含膳食纤维、维生素B1、烟酸等营养成分。并且，花生价格亲民，是性价比最高的坚果之一。但以下几类人不宜吃或要少吃。

痛风患者。跟其他坚果相比，花生的嘌呤含量较高，为85毫克/100克，属于中高嘌呤食物（嘌呤含量在75~150毫克/100克之间），因此痛风患者在急性发作期最好不要吃花生，痛风缓解期则可以根据病情情况限量吃一些。

胆囊炎患者。胆囊有储存和浓缩胆汁的作用，当人体吃东西之后，胆囊就会收缩，然后把储存的胆汁排到肠道，帮助消化食物。在三大供能营养素（蛋白质、脂肪、碳水化合物）中，脂肪引起胆囊收缩的能力最强。因此，胆囊炎患者在手术后不要吃花生，以免诱发疾病。胆囊炎急性发作期，也不要吃花生。而慢性胆囊炎患者可以在胆囊炎不发作时少量吃花生，但注意不要和其他油多的食物一起吃，以免一次性摄入太多脂肪，诱发胆囊炎急性发作。

腹泻的人。花生中丰富的膳食纤维和油脂能起到润肠通便的作用，凡是有腹泻症状和消化道急性感染症状的人，应暂时不吃花生，否则会加重腹泻症状。

幼儿。花生呈大颗粒状，不易一下嚼碎，幼儿食用时有可能因为呛咳、说笑等滑入呼吸道，引起严重安全事故。故而学龄前儿童吃花生等坚果类食品应有大人照顾，特别是3岁以下幼儿吞咽控制能力尚未发育成熟，最好将花生切碎食用，避免发生危险。

对花生过敏的人。有些人对花生过敏，一旦误食，会产生皮肤瘙痒、咽喉水肿等反应，甚至可能危及生命。这类人不但应远离花生，还要远离含有花生成分的食品，挑选加工食品时要仔细阅读食品配料表。

此外，还有很多人关心，吃花生到底能不能减肥。花生的热量确实很高，脂肪含量达到40%以上。花生有利于控制体重的前提是，用它们来替代饼干、曲奇、薯片、甜食，在膳食总热量不变的情况下对减肥有好处。如果三餐不少吃，额外再吃很多花生，必然带来增肥效果。此外，适当吃一些花生对控制血脂有利，但吃多了会升高血脂。因此，高脂血症患者不能放开了吃花生。正确做法是，在日常饮食中，把花生作为不饱和脂肪酸的良好来源，代替猪油、黄油、棕榈油等含饱和脂肪酸比较高的脂肪。同时，控制好油脂总量，例如吃了花生，菜里就要少放油。50克花生含有约20克花生油，用50克花生替代20克炒菜油的话，脂肪总量没增加，却能额外吃进去很多B族维生素和膳食纤维，还是很划算的。

《中国居民膳食指南（2016版）》建议，平均每周吃50~70克坚果，按平均每天10克算，相当于每天吃半捧花生米。此外，花生本身有很多油了，尽量选用煮、蒸、炖、煲等用油少的烹调方式，少用煎、炸等方式烹调。含盐多的花生，例如五香、椒盐味的产品也尽量少吃。▲