少坐卧10分钟就能护心

若将30分钟久坐改成中高强度运动，胰岛素水平即可降低12.4%

在一天24小时中，成年人的时间主要消耗在4种行为上：睡觉、躺着（非睡眠）、坐着以及身体活动（低强度、中等强度或剧烈运动）。不少人将大量时间消耗在了坐卧，甚至睡觉上，身体活动很少。而这些行为对成年人心血管代谢健康的影响不同，如果调整一天中各种行为消耗的时间，心血管也会发生变化。

芬兰奥卢大学医院和奥卢大学医学研究中心对3443名平均年龄为46岁的受试者展开研究，其中55.5%为女性。通过问卷，研究人员收集了受试者的年龄、性别、身高、体重、腰围、吸烟状况、饮酒量，以及用药等信息，并采集了他们的空腹血液样本，以测量心血管代谢指标，包括血脂水平、血糖和胰岛素敏感性等。研究人员要求所有受试者除了睡眠时间外，所有醒着的时间里连续14天佩戴测量仪，以测定久坐、低强度运动和中等强度至剧烈运动的时间。结果发现，在保证睡足7.5小时的基础上，相比于躺着、坐着等行为，将更多时间消耗在身体活动上，不论是低强度还是中高强度运动，都有利于心血管代谢健康；睡眠、躺着或久坐的时间越长，餐后两小时胰岛素、体重指数和甘油三酯等指标增长越显著，对心血管代谢的危害越严重。以餐后两小时胰岛素水平为例，在保证睡眠充足的基础上，将每天30分钟的睡眠、久坐或低强度运动，改为30分钟的中高强度运动，胰岛素水平可降低13%、12.4%和9.4%；如果将睡眠、久坐改为低强度运动，即便只是少坐卧10分钟也能取得相似效果。

研究人员表示，只要动起来就对心脏有益，可将坐卧等行为改成以下运动：低强度运动，如做家务、购物、烹饪、园艺或站着；中等强度运动，如散步、跳舞、悠闲地骑自行车、滑旱冰、瑜伽、高尔夫球、排球、羽毛球；剧烈运动，如快速骑自行车、游泳、跳绳、有氧舞蹈、武术、足球、田径、篮球、搬运等。▲ （晴 心）