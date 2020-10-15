拔了智齿还牙疼，警惕心梗

北京大学人民医院心内科主任医师 刘 健

梁先生今年38岁，最近总觉得左边后槽牙疼，吃了止痛药也不见好，于是到口腔诊所去检查。牙医发现他只是智齿长歪了，并无大碍，建议他到心内科看看。可梁先生并不觉得是心脏出了问题，要求医生拔除智齿，开了一些消炎药就回家了。但他的牙疼不但没有改善，还变成了持续性疼痛，且时常感到胸闷。来我院就诊后，通过心电图检查，提示大面积心梗。我们立即为其安排了冠脉造影，结果显示，右冠状动脉近段已完全被血栓堵死，且主要负责给左心室供血的前降支近段有长达2厘米、60%以上的狭窄。紧急手术后，梁先生的胸闷、牙疼症状都消失了。

梁先生术后问：“我这么年轻，平时身体也不错，和朋友打篮球两个小时都不累，怎么会患上这种中老年人才得的病呢？”其实，从他的病历能看出，罹患心梗并不是没有原因的。原来，他在几年前就被诊断出高血压和高血脂，却没有好好控制，也没有进行监测。这次入院发现，他还患有糖尿病，由于血糖过高，已经出现糖尿病急性并发症——糖尿病酮症。梁先生还有十多年的烟龄，每天一包，体重也过高，这些都是他发生急性心梗的诱因。

这个病例告诫所有年轻人，不要忽视自身健康，建议定期体检，远离烟草，控制体重，对已经诊断的疾病必须遵照医嘱积极治疗。▲