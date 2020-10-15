直播预告：“胃”来可知

胃处于上腹部，上接食道，下通小肠，是人体重要的消化器官，遗传、饮食、药物、幽门螺杆菌感染等都可能导致胃部出现问题。上腹部疼痛是胃病的常见症状，且不适症状在服药后往往能有效缓解，容易让人放松警惕，给了胃癌可趁之机。胃癌是我国常见的恶性肿瘤之一，多数胃癌早期患者无明显症状，少数人呈现出恶心、呕吐或类似溃疡病的上消化道症状，难以引起患者的足够重视，而疼痛与体重减轻是进展期胃癌的常见临床症状。2020年10月16日（周五）14:00-15:00，“人民好医生”客户端将邀请山西省肿瘤医院普外科主任高泽锋进行视频直播，为大家在线科普胃的生理功能与胃癌。

专家简介：

高泽锋 主任医师 教授，山西省肿瘤医院普外二科病区主任，国际胃癌学会IGCA会员，中国医师协会营养医师专业委员会委员，中国《肝癌》杂志编委

山西省医师协会微无创专业委员会主任委员，山西省医师协会青年医师委员会副主任委员，山西省医师协会胃癌专业委员会委员，山西省肿瘤医院胃癌专业委员会首席专家，中美癌基因家族研究组成员，山西省医疗事故鉴定委员会成员。

擅长：消化道疾病，包括胃、十二指肠、小肠、阑尾及回盲部肿瘤或其他疾病。

胃癌是一种生活方式导致的癌症，要想防住胃癌，这6个生活细节能帮上大忙。

1.饮食清淡少腌熏

胃癌常被称为“穷癌”，也从一个侧面反映出，胃癌的发生与经济发展水平较低有一定关系。剩饭菜、腌制食品吃太多，长期摄入大量亚硝酸盐以及吸烟、饮酒、高盐饮食等都是诱发胃癌的“元凶”。

2.使用公筷公勺

幽门螺杆菌被世界卫生组织列为一类致癌物，认为78%的胃癌可归因于慢性幽门螺杆菌感染。在基本不分餐的中国，筷子便成了该细菌最好的载体之一。

分餐、用公勺，能降低交叉感染的风险。

3.戒烟、限酒

吸烟与胃癌有一定关系，烟雾中含有多种致癌或促癌物质，是胃癌的重要诱因。酒精本身是致癌物质，高浓度的酒精会刺激胃黏膜，损伤黏膜组织，促进有害物质的吸收。

4.新鲜蔬果要多吃

多吃富含维生素及微量元素的新鲜蔬菜、水果；适当增加摄入蛋白质、豆制品，改进营养情况，增强机体抵抗力。

5.高危人群重体检

以下高危人群1~2年进行一次胃镜检查：有长期胃病史的人群；患有慢性胃炎、胃溃疡的40岁以上者；接受过胃部手术的人群，残胃易形成胃癌；家族里有直系亲属为胃癌患者的人群。

6.经常运动

适当参加有氧运动不仅可以增强体质、促进消化系统的蠕动，还可提高人体免疫力，减少疾病的发生。

如何提问和收看直播：

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