北京：对入境进京人员要实行3次核酸检测

中新网北京10月14日电(记者 杜燕)北京市政府新闻办今日下午召开疫情防控第169场发布会，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室成员、市委党建工作领导小组办公室专职副主任田涛透露，对入境进京人员要实行3次核酸检测。自9月3日北京恢复直航以来，北京市已累计启用集中观察酒店34家，共有9437人进入集中观察点，目前，还在观察期内的共2905人。

田涛介绍，对入境进京人员要实行3次核酸检测。一是在境外远端实施核酸检测等健康筛查措施，持5天内核酸检测阴性证明的才可以登机。二是在入境通关时海关进行健康申报和核酸检测。三是集中观察期满再进行一次核酸检测，结果为阴性的方可按程序解除集中观察。

集中观察点所在的区均已安排专门力量，加强环境、食品、卫生、安全等方面管理，特别是对集中观察点的清洁区、半污染区和污染区功能分区及废弃物处置进行逐一监督检查。集中观察期间食宿费用需自理，入住集中观察点后要做到足不出户，按要求测量体温、报告健康状况，如有异常症状和身体不适主动报告。

田涛透露，各区均配备了专业服务保障力量，共安排1563名医疗卫生、心理咨询和语言翻译等工作人员驻场服务。通过提供爱心包方式，提供有温度的服务，尽可能满足在观人员的个性化、多样化需求。比如，在统一安排集中观察酒店的基础上，尽可能提供不同价位的酒店满足旅客需求；尽量照顾不同民族饮食习惯，提供本民族特色餐饮；在生日、中秋节等期间送上蛋糕、月饼等暖心礼物。这些服务受到了集中观察人员的好评，现已收到各类感谢信600余件。

田涛介绍，集中观察人员期满前1天，会向北京市相关区和外省市“点对点”推送人员信息。对返回北京市社区(村)的，为保证个人及社区居民安全，需要继续进行7天健康监测，坚持自测体温，出现异常症状向社区(村)报告并及时就诊治疗。返回其他省区市的，按照当地疫情防控政策要求加强管理。