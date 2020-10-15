每天吃一个鸡蛋心血管死亡风险降18%

哈佛大学一项研究发现，每天吃适量（不超过1个）鸡蛋并不会增加心血管病风险，而且在亚洲人群中反而与心血管病风险降低8%相关。

研究者首先对护士健康研究（NHS）Ⅰ、NHSⅡ和卫生专业人员随访研究（HPFS）3个队列数据进行分析，共涉及21万余人。结果显示，大部分人每周吃1-5个鸡蛋。吃鸡蛋较多者通常体质指数（BMI）更高，服用他汀可能性更小，且吃红肉比较多。不过汇总的多变量分析发现，在校正相关生活方式及饮食因素后，每天吃至少一个鸡蛋与心血管病风险并不相关。研究者还对上述研究及另外27项研究数据进行了汇总分析，涉及172万余人。结果同样显示，每天吃1个鸡蛋不会增加心血管病风险，与冠心病和卒中均无关。

而且在亚洲人群（以中国人为主）中，每天1个鸡蛋与心血管病风险降低8%相关。其中中国慢性病前瞻性研究对超50万人数据的分析显示，与很少吃鸡蛋者相比，每天吃鸡蛋者的心血管病风险降低11%，心血管死亡风险降低18%。 （敏稳）