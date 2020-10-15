科学家发现两种神经疾病深层机制
由日本大阪大学、国立精神和神经医疗研究中心、吉林大学中日联谊医院等单位的科研人员组成的研究团队发现，与肌萎缩性侧索硬化症（ALS）和额颞叶变性（FTLD）发病有关的蛋白质TDP-43，会调节核糖体在神经细胞轴突局部的蛋白质合成功能。他们还发现，该轴突的功能障碍可能与ALS和FTLD的发病有关。
ALS和FTLD分别是因运动神经和大脑皮层神经受损而引起的神经疾病，前者全身肌肉无力、肌肉萎缩，后者表现为痴呆症。研究发现，这两种疾病均存在TDP-43蛋白质以神经细胞内为中心异常积累（沉积）的现象。
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