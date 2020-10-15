衣服颜色越鲜艳毒性越大 谣言！

谣言热搜

如今，走在街上，能看到五颜六色的衣服，这都是纺织品染料的功劳，而大部分纺织品染料都是化学染料。最近有传言称，纺织品染料有毒，颜色越鲜艳、毒性越大。此外，还有传闻称，深色染料含有甲醛，颜色鲜亮的衣服含有国家明令禁止使用的可分解芳香胺染料，消费者稍不留神就会买到“有毒”的衣服。

事实真是如此吗？

化合性染料和植物性染料，是纺织品染料的两大门类。相比传统植物性染料，化合性染料成本更低、色谱更全，在上染性和固色性方面表现更好，因此它几乎取代了植物性染料，在纺织领域得到了广泛的应用。

那么，化合性染料会影响身体健康吗？

首先，化合性染料虽种类繁多，但其本身无毒。在印染过程中，化合性染料与纺织纤维发生化学反应，从而实现染色，其与纤维结合后是没有毒的。

化合性染料中占比最大的一类染料是偶氮染料，该染料的种类超过3000种，它们大都不具有毒性。只有一小部分偶氮染料，与人体的代谢产物混合后，在一定条件下会发生化学反应，释放出致癌物，损害人体健康。不过，这类偶氮染料早已被国家禁止使用。印染企业在生产过程中，必须遵照强制性标准，保证产品的安全性。

再来说说，染料里是否含甲醛。

纺织品里的甲醛，通常来源于加工时使用的树脂整理剂、柔软剂、固色剂、阻燃剂、防水剂等助剂，使用它们可提升面料的品质。目前，我国纺织企业已采用无甲醛或低甲醛的助剂来逐步替代含有甲醛的助剂，以降低纺织品中甲醛超标的风险。此外，在加工过程中，生产企业也会使用甲醛捕捉剂，来有效减低成品中甲醛的含量，以达到出厂标准。

纺织品中甲醛的含量在国家标准中也有严格的规定和要求。国家强制性标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》规定：A类纺织品甲醛含量应不超过20mg/kg，B类纺织品甲醛含量应不超过75mg/kg，C类纺织品甲醛含量应不超过300mg/kg。其中，婴幼儿纺织产品应符合A类要求，直接接触皮肤的产品至少要符合B类要求，非直接接触皮肤的产品至少应符合C类要求。

如果担心衣服中残存的甲醛损害健康，可利用甲醛易溶于水的原理，将新买的衣服先进行清洗、晾晒，之后再穿。