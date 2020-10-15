国家卫健委：10月14日新增确诊病例11例 其中本土病例1例

人民网北京10月15日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至10月14日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月14日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，其中境外输入病例10例（广东4例，上海3例，陕西2例，河北1例），本土病例1例（在山东，为青岛市报告9月24日无症状感染者转为确诊病例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例12例，解除医学观察的密切接触者865人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例227例（无重症病例），现有疑似病例7例。累计确诊病例3060例，累计治愈出院病例2833例，无死亡病例。

情况显示，截至10月14日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例240例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例80748例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85622例，现有疑似病例7例。累计追踪到密切接触者843357人，尚在医学观察的密切接触者8571人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者23例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（境外输入1例）；当日解除医学观察17例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者385例（境外输入384例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5777例。其中，香港特别行政区5201例（出院4932例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区530例（出院491例，死亡7例）。