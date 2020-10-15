青岛本地确诊病例升至12例

截至目前，青岛此次新冠肺炎疫情共发现12例本地确诊病例，原6例无症状感染者已于10月13日转归为确诊病例。12例确诊病例中，1例由普通型转为危重型，重型3例、普通型6例、轻型2例。

在10月14日上午召开的青岛市疫情防控情况新闻发布会上，青岛市政府办公厅副主任陈万胜介绍，本次疫情发生后，为更好地救治患者，青岛增加了专家力量和医疗救治、院感防控等能力，建立国家、省、市三级专家联合巡诊、会诊机制，“一人一策”实行中西医结合治疗。

按照“四集中”的原则，青岛已于10月12日将3例病情较重的患者转至救治条件更好的定点医院青大附院西海岸院区，并增加了专家力量进行救治。同时迅速启用备用医院青岛市第三人民医院作为新冠肺炎患者救治医院，于10月11日21时全部腾空分流完毕，组织360名医务人员，组成12支医疗队伍，并选派有援鄂经历、救治经验的医护院感人员加入，全力救治患者。

截至10月14日18时，青岛已采样8825231份进行新冠病毒核酸检测，无新增阳性样本。

按照青岛市从10月11日正式启动的大规模全员核酸检测方案，计划用3-5天覆盖全市1100多万常住人口和流动人口。（中青报·中青网记者 邢婷）

来源：中国青年报