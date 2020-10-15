抑郁竟能勾起糖尿病？是真的

老张今年满60岁，从原来呼风唤雨的工作岗位上退休了。突然没有人可指挥，老张心里别提多失落了。一晃五个月过去了，他从最初的盼有旧人来，到不爱讲话，身体疲乏，早上也醒得很早，人也变得忽胖忽瘦。到医院一查，竟被诊断为糖尿病。医生说是和老张情绪抑郁有关。抑郁也能导致糖尿病？

今天，火箭军特色医学中心内分泌风湿免疫科主任杜瑞琴就来和大家聊聊抑郁与糖尿病的关系。

抑郁症为何能导致糖尿病

杜瑞琴主任说， 抑郁症是以显著而持久的心境低落为主要特征的精神障碍。患者通常具有心境低落、兴趣和愉快感丧失、精力不济或产生疲劳感等典型症状。而2型糖尿病则是由胰岛素分泌缺陷或胰岛素抵抗而引起，以高血糖为特征的代谢紊乱。

一个糖尿病，一个抑郁症，看似两个八竿子打不着的疾病，是怎么扯到一起的？

原来，研究结果显示：抑郁症患者进食不规律，体重增加、躯体活动减少，引起了肥胖和胰岛素抵抗，增加了2型糖尿病发生的危险。同时，抑郁症诱发的神经内分泌如肾上腺皮质轴或自主神经系统活性的增高也会引起患者腹部脂肪沉积，血浆甘油三酯和胰岛素升高，胰岛素敏感性下降等胰岛素抵抗综合征，这些都是2型糖尿病发生的危险因素。

老张由于抑郁患上了糖尿病，面对糖尿病的困扰很可能导致抑郁情绪会进一步加重。而对于所有糖尿病人，从患上糖尿病开始就应提防抑郁症缠身，如果发现自己有以上抑郁症状，千万别大意，应及时治疗。因为抑郁反过来会影响血糖控制，加重糖尿病病情，加速并发症的出现。

抑郁引发的糖尿病死亡率高

就像上面提到的，抑郁及与抑郁相关的症状可导致糖尿病的发生。与之相反，研究发现：糖尿病患者抑郁症的患病率显著高于非糖尿病人群（中国2型糖尿病防治指南2007年版），且患抑郁症的糖尿病人死亡率比未患抑郁症的糖尿病人高54%。

目前认为2型糖尿病患者血糖增高导致机体出现应激样反应，使血浆皮质醇、胰高血糖素、生长素等增多，并且长期的高血糖引发皮质醇活性的改变。这些变化反过来作用于患者，使患者出现抑郁症和抑郁情绪。

与此同时，2型糖尿病患者血糖控制不良、饮食要求严格、锻炼要求高和治疗费高昂也极易导致患者发生抑郁症。伴有抑郁症的糖尿病患者血糖控制不佳，微血管和大血管并发症明显高于非抑郁糖尿病患者。

有证据表明，抑郁、焦虑等负性情绪降低了糖尿病人的自我管理能力和对医嘱的依从性，处理人际关系的能力及生活自理能力下降，这些影响会导致患者病情恶化。

如何区分抑郁和情绪低落？

抑郁症的治疗重在预防，及早认识初期的抑郁症症状，从病因入手，消除直接导致或诱发抑郁症的因素，避免因把抑郁症当成综合病症治疗而延误病情，造成严重的后果。

抑郁症与一般的心情低落不同，具体表现主要包括：

（1）情绪低落，一般以“晨重暮轻”及“春秋季节重而夏季轻”的规律为特点；

（2）思维迟缓，即记忆力下降、大脑反应慢等；

（3）活动减少，不愿参加社交活动，喜欢独处；

（4）常有焦虑、内疚感（担心给家庭增加负担）；

（5）睡眠障碍，以早醒为其典型表现；

（6）多有疲乏、心悸、胸闷、胃肠不适、便秘等躯体症状；

（7）有自暴自弃、厌世、自杀心理或行为。

值得一提的是，许多病人的表现并不典型，作为核心的抑郁症状往往隐藏于其他心理和躯体的症状中，而躯体症状最容易造成误诊。

出现抑郁症状，适当的自我调整是必要的，包括保持心情平静、解除精神负担、生活起居要有规律、坚持体育锻炼等；对于糖尿病患者，应注意缓解由于焦虑及心理压力等因素引起的各种升糖激素的分泌，预防或改善抑郁症；对于糖尿病合并抑郁症的患者，应建议其养成健康的生活方式，防止糖尿病并发症的发生。另外，和谐愉快的生活或工作环境，都有助于改善抑郁症状及血糖的控制。

而如果通过上述方法，患者症状仍持续不能缓解，则需要看心理或精神门诊，寻求专业医生的帮助，选择药物治疗。

文/莫鹏（火箭军特色医学中心）