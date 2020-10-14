国家药监局：安之酸营养炫彩系列久益彩染焗油膏（棕色）等8批次化妆品不合格

人民网北京10月14日电（董童）13日，国家药监局于官网发布的《关于8批次不合格化妆品的通告》（以下简称“通告”）提出，在国家化妆品监督抽检工作中，经安徽省食品药品检验研究院等单位检验，标示为北京御奇日通化妆品有限公司生产的安之酸营养炫彩系列久益彩染焗油膏棕色等5批次染发类产品，明可丽亚化妆品（厦门）有限公司生产的香蒲丽保湿焕采防晒霜1批次防晒类产品，广州乐芙兰生物科技有限公司生产的水颜多多肽逆龄水光隐形面膜等2批次面膜类产品不合格。

不合格化妆品相关信息如下：

安之酸营养炫彩系列久益彩染焗油膏（棕色），包装规格为130g（1剂65g+2剂65g），经安徽省食品药品检验研究院检验，不合格项目为标签标识，检验结果为该产品批件与标签标识一致，检出标签及批件未标识的染发剂对氨基苯酚、4-氨基-2-羟基甲苯。

久益彩染焗油膏（栗棕色），包装规格为 120g（1剂60g+2剂60g），经山西省食品药品检验所检验，不合格项目为标签标识，检验结果为该产品批件与标签标识不一致；检出标签未标识的染发剂间苯二酚、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐。

彩蕴焗油染发膏（黑色），包装规格为25ml+25ml，经山西省食品药品检验所初检，山东省食品药品检验研究院复检，不合格项目为标签标识，检验结果为该产品批件与标签标识一致，检出批件及标签未标识的染发剂对苯二胺、间苯二酚。

梦佩丝染发膏（紫色），包装规格为100ml，经华测检测认证集团股份有限公司检验，不合格项目为标签标识，检验结果为该产品批件与标签标识一致，检出批件及标签未标识的染发剂间氨基苯酚。

梦佩丝染发膏（棕色），包装规格为100ml，经华测检测认证集团股份有限公司检验，不合格项目为标签标识，检验结果为该产品批件与标签标识一致，检出批件及标签未标识的染发剂2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐、4-氨基-2-羟基甲苯、N,N-双（2-羟乙基）对苯二胺硫酸盐。

香蒲丽保湿焕采防晒霜，包装规格为60ml，经华测检测认证集团股份有限公司检验，不合格项目为标签标识，检验结果为该产品批件与标签标识不一致，检出标签未标识的防晒剂奥克立林。

水颜多多肽逆龄水光隐形面膜 ，包装规格为28ml*5片，经安徽省食品药品检验研究院检验，不合格项目为菌落总数达4000CFU/g。

娜缇嘉肌肽能量补水修护面膜，包装规格为28ml×5片，经西藏自治区食品药品检验研究院检验，不合格项目为菌落总数达5.7×104CFU/g，霉菌和酵母菌 达4.8×104CFU/g。

通告显示，上述不合格产品相关企业违反了《化妆品卫生监督条例》等相关法规的规定。国家药品监督管理局要求北京、广东、福建、省（市）药品监督管理部门核实后依法督促相关生产企业对已上市销售的有关产品及时采取召回等措施，立案调查，依法严肃处理；要求安徽、西藏、山西省（区）药品监督管理部门责令相关经营单位立即采取下架等措施控制风险，对发现的违法行为，依法予以查处。上述省级药品监督管理部门自通告发布之日起3个月内公开对相关企业或单位的处理结果，调查处理情况及时在国家化妆品抽检信息系统中填报。