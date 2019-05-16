广州兰姿染发焗油膏被曝含致癌物

近日，中国健康传媒集团食品药品舆情监测系统监测到，包括中国质量新闻网、新京报在内的多家媒体曝光了广东省广州市兰姿化妆品有限公司（以下简称“广州兰姿”）生产的海维斯染发焗油膏存在质量问题，并含有多种致癌物质。记者查询国家药品监管局官网发现，自2018年2月至今，在国家药监部门已公布的化妆品不合格通告中，标示为广州兰姿生产的产品6次上榜。

标示为广州兰姿生产的产品出现在2018年2月6日、2018年9月25日、2018年12月7日、2019年1月3日、2019年1月28日，以及2019年1月31日国家药监部门公布的不合格化妆品通告中。上述通告中涉及的标示为该公司生产的不合格产品包括海维斯染发焗油膏（栗子色）、海维斯植物芳香染发膏（绚丽紫）、海维斯植物芳香染发膏（橙色）、海维斯·橄榄魔彩炫亮染发焗油膏（咖啡色）和海维斯五贝子草本精华液染发焗油膏［8.3浅金麻色（亚麻色）］。

根据世界卫生组织国际癌症研究机构2017年10月27日公布的致癌物清单，间苯二酚和对苯二胺同属于三类致癌物，而这两种成分在标示为广州兰姿生产的不合格产品中多次被检出。如《关于80批次染发类化妆品不合格的通告（2018年第24号）》显示，标示为广州兰姿生产的海维斯染发焗油膏（栗子色）检出标签未标识的染发剂：间苯二酚、2,4-二氨基苯氧基乙醇HCl；《关于72批次化妆品不合格及1批次假冒产品的通告（2019年第6号）》显示：标示为广州兰姿生产的海维斯·橄榄魔彩炫亮染发焗油膏（咖啡色）检出标签未标识的染发剂：对苯二胺。

基于安全风险考虑，《化妆品安全技术规范》（2015年版）明确，邻氨基苯酚为禁用组分，不得作为化妆品原料使用。而在《关于92批次化妆品不合格的通告（2019年第1号）》中，标示为广州兰姿生产的海维斯五贝子草本精华液染发焗油膏［8.3浅金麻色（亚麻色）］被检测出禁用组分：邻氨基苯酚。

在被多次通报产品不合格后，广州兰姿生产的产品仍活跃在各个电商平台。记者5月15日上午10∶15查询发现，京东商城的芯声贸易化妆品专营店、淘宝网的浩钧化妆品专营店等还在网售广州兰姿生产的染发焗油类产品。（记者康绍博）