国家药监局：荟美东方库拉索芦荟蚕丝面膜等2批次产品检出禁用物质

人民网北京10月14日电（董童）13日，国家药监局于官网发布的《关于2批次检出禁用物质化妆品的通告》（以下简称“通告”）称，在国家化妆品监督抽检工作中，经西藏自治区食品药品检验研究院检验，标示为茗燕生物科技（上海）有限公司生产的御信堂芦荟蛇油膏1批次一般护肤类产品，检出不合格项目甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物（甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1），检验结果为0.0028%。

河南库拉索农业科技有限公司生产的荟美东方库拉索芦荟蚕丝面膜1批次面膜类产品，经江苏省食品药品监督检验研究院检验，检出不合格项目地塞米松，检验结果为0.23μg/g。

通告提出，上述不合格产品相关企业违反了《化妆品卫生监督条例》等相关法规的规定。国家药品监督管理局要求上海、江苏省（市）药品监督管理部门核实后依法督促相关生产企业对已上市销售的有关产品及时采取召回等措施，立案调查，依法严肃处理；要求西藏、江苏省（自治区）药品监督管理部门责令相关经营单位立即采取下架等措施控制风险，对发现的违法行为，依法予以查处。上述省级药品监督管理部门自通告发布之日起3个月内公开对相关企业或者单位的处理结果，调查处理情况及时在国家化妆品抽检信息系统中填报。