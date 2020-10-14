法国第戎大学医院、加拿大麦吉尔大学和荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学医学中心等机构的科研人员发表在《肠道》杂志上对已发表的汇总数据进行的伞状综述发现，叶酸、镁和乳制品都有助于预防肠癌，但没有证据表明大蒜或洋葱、鱼、茶或咖啡能预防这种疾病。

研究人员检索了相关的数据库，对已经发表的临床试验和观察性研究进行系统综述和荟萃分析，以评估饮食和药物因素对肠癌风险的影响。药物因素包括阿司匹林、非甾体类抗炎药（NSAID，如扑热息痛）和他汀类药物，饮食因素包括维生素或营养补充剂（镁、钙、叶酸、维生素A、B、C、E、D、β-胡萝卜素和硒）、咖啡、茶、鱼和欧米伽-3脂肪酸、乳制品、膳食纤维、水果和蔬菜、肉类和酒精。选取的文章包括1980年9月至2019年6月期间以法语或英语发表的相关研究，但排除了那些涉及患肠癌高危人群的研究。在总共343篇文章中，约有80篇被纳入汇总数据分析。

分析结果显示，阿司匹林对肠道有保护作用，在剂量低至75毫克/天的情况下，能将患病风险降低14%~29%，剂量反应效应高达325毫克/天。使用NSAID长达5年与肠癌发病率显著下降26%至43%有关。

与对镁摄入量最低的人相比，镁摄入量每天至少为225毫克的人患肠癌的风险降低了23%；对叶酸摄入量高的人患肠癌的风险降低了12%~15%，尽管无法从现有数据中确定阈值剂量。

相似的，食用乳制品能将患肠癌的风险降低13%~19%。然而，研究人员警告说，由于现有的荟萃分析数量很少，而且研究结局和乳制品种类也有很多不同，因此很难对预防这种疾病所需的数量得出确切的结论。

对膳食纤维摄入量高能将患肠癌的风险降低22%~43%，而食用果蔬能将患病风险降低52%，而且每增加100克/天的摄入量就有额外的好处。从膳食中摄入大豆与患病风险适度降低（8%~15%）有关。

相比之下，没有证据表明维生素E、C或多元维生素具有保护作用，同样也没有证据表明β胡萝卜素或硒有助于预防这种疾病。

茶、大蒜或洋葱、单独服用维生素D或与钙结合、咖啡和咖啡因、鱼和欧米伽-3脂肪酸的影响很弱或模棱两可；维生素A和B族维生素的保护作用不一致。

研究人员在高钙摄入量的观察性研究中发现了适度的保护作用，但对临床试验数据的荟萃分析没有发现保护作用，甚至增加了风险。相似的，虽然观察性研究的荟萃分析表明服用他汀类药物可能降低患肠癌的风险，但在临床试验数据的荟萃分析中没有发现积极的影响。

大多数现有的观察性研究的荟萃分析结果显示，食用肉类（特别是红肉和加工肉）将患病风险增加了12%至21%。剂量效应研究显示，每天多吃100克红肉，患病风险增加10%~30%。

饮酒与患肠癌风险显著增加有关；摄入量越高，风险越大。即使饮酒量最低（每天一至两杯），风险也很明显。

研究人员提示，在大多数情况下，证据水平低或很低，主要是由于研究设计、终点、参与者人数等方面存在很大差异。而且，他们无法定义任何产品的最佳剂量和暴露/摄入持续时间，即使是低剂量的阿司匹林和其他已被广泛评估的化合物。

然而，研究人员认为这些有助于临床医生建议患者选择最好的饮食，以降低患肠癌的风险，并指导未来的研究方向。

作者/于海华（医学科普翻译）