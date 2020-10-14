养护膝关节建议多吃这些食物

快走、慢跑是很多人选择的锻炼方式，但并不是人人都适合。有些人因锻炼不当出现膝关节痛，连走路都困难。暨南大学附属第一医院运动医学中心副主任医师李劼若提醒，膝关节疼痛是常见的骨外科症状，有可能是过度劳损所致，也有可能是膝关节受到损害。

膝关节不适怎么办

膝关节是下肢很重要的一个承重关节，运动时膝盖如果有不适，一定要及时停止运动，去做相关检查，看看损伤到底是什么情况，及时处理。因为膝盖里面的解剖结构非常多，自己很难判断，建议还是尽早就诊，让医生来判断到底是哪个结构受伤了。

不同结构受伤了，恢复时间跟处理是不一样的。如果是比较表浅、轻微的损伤，可能休息一两周或者两三周就可以了。但是如果像半月板或韧带甚至软骨这些损伤，而且受损程度比较厉害的话，可能休息的时间要长一点甚至4-5周。像严重的韧带断裂，还要进行微创手术治疗。

因为老年人骨质疏松发生概率较大，骨头韧性差而脆性大，加上气血不像年轻人那么多，膝盖磨损增大，容易带来膝盖疼痛、屈曲困难等问题。而很多年轻人由于锻炼不当、外伤等问题也会造成膝盖不适。由于力量支撑不足容易增加膝盖劳损的机会，此时佩戴合适的护膝能够有效保护膝关节。

养护膝关节要这样吃

除了适当运动、减少负重运动，还可通过食疗保护膝盖。

钙与骨骼生长有着密不可分的关系。日常可以适当多吃钙含量高的食物，如牛奶、鸡蛋、花生、海带、虾皮、大豆、坚果等，缺钙严重的可以在医生指导下补充钙片。

吃富含蛋白质、胶原蛋白的食物也可以养膝盖。如鱼类、鸡蛋、肉类、牛蹄筋、猪耳朵、鱼皮、凤爪、猪蹄等，这些食物可以补充蛋白质、钙质，又能生长软骨及关节的润滑液，使骨骼、关节更好地进行钙质的代谢，起到养护膝盖的作用。

另外，建议大家少吃含草酸高的食物和偏咸的食物，这些食物容易造成钙质的流失，减少钙的吸收，不利于骨骼生长。（全媒体记者张青梅 通讯员张灿城、王雪）