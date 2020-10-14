让营养标签发挥“食品说明书”作用

国家卫生健康委食品司有关负责人透露，为更好满足消费者的营养和健康需求，我国将对《食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》（简称《标签通则》）进行修订，目前已进入官方征求意见阶段。修订后的《标签通则》将强制企业标示与全民营养健康相关的成分，如糖、饱和脂肪酸等。在自愿性标识中，鼓励企业对盐、糖和油的含量作出声明，使用“中国居民膳食宝塔图形”和“中国居民膳食指南”的核心信息等。

《标签通则》对食品生产企业具有很强的指导性，企业不仅要遵循《标签通则》来保障食品安全，而且还要尽量科学合理地搭配营养成分，使之既富有营养又有利于健康。由于企业并不缺乏营养学方面的人才，即使《标签通则》广泛使用专业术语，在企业内部也不会产生理解和推广障碍，现行的《标签通则》也的确存在普通民众难以理解的专用术语，如“营养素参考值”（NRV）、“修约值”等。

《标签通则》的最终服务对象是消费者，在《标签通则》和消费者之间，企业发挥着中间桥梁的作用，企业既有责任遵循《标签通则》进行研发生产，也有义务为消费者做好《标签通则》的“翻译”，将《标签通则》的相关内容通俗地呈现出来。假如食品外包装上的营养成分标示忽视消费者的习惯和接受能力，直接照搬《标签通则》上的形式内容，对消费者的指导作用就会大打折扣。

当前市面上的食品外包装上都印有营养成分含量表，遗憾的是，含量表上的内容对于民众都很抽象。比如以克和卡路里等单位标示的成分，虽然数据很准确，却很难给消费者留下直观印象，起不到普及知识和推广合理膳食的作用，尤其当涉及质量、体积、能量等单位换算时，食品营养标签的“食品说明书”作用更难发挥。

为了提高食品成分标示的亲民性，过去也有企业进行过有益尝试。比如，健康中国行动（2019-2030年）提倡人均每日食盐摄入量不高于5克，但5克究竟是多少？如何分配到一日三餐的饮食当中，民众心里没底，更不知如何操作。为此，有企业推出“限盐勺”，将抽象的“多少克”，量化成具体的“几勺”，改动虽小，但指导作用却显著增强。再如，“中国居民膳食宝塔图形”等，以图文并茂的形式，将合理膳食呈现在民众面前，吃什么、怎么吃，民众一目了然。这样的成分标示和营养科普才算接地气，容易赢得消费者的理解和认同。

此次修订《标签通则》的一项重要任务，是规范企业标示食品营养成分的行为，通过提示脂肪、糖和钠等含量，提高消费者的营养健康意识，推动减盐、减油、减糖行动。期待修订后的《标签通则》能够对企业产生更强的约束力，提升企业在这方面的创新力度，通过更易懂和实用的营养标示和饮食指导，让民众吃得更安心、更健康。漫画/陈彬