陈皮茯苓煲瘦肉止小儿咳

广州中医药大学第一附属医院儿科主任中医师 许 华 □主治医师 欧阳学认

咳嗽是小儿呼吸道疾病的常见症状。小儿在出现咳嗽症状时，需要及时到医院就诊，查明属于哪种类型，在正确用药的基础上，可以同时采用药膳食疗辅助治疗。对于咳嗽伴痰白清稀、大便不干、舌淡红的1岁以上儿童，推荐常吃陈皮茯苓煲瘦肉。

具体为：陈皮（广东新会陈皮为佳）3克、茯苓15克、精瘦肉50克、生姜2片。陈皮洗净略泡软，切成细丝，茯苓洗净，瘦肉剁碎，放在炖盅中，加入冷开水300毫升，炖60分钟，汤成后加少许食盐调味即可。喝汤，每日1次，服3天。

方中，陈皮味苦辛，性温，归脾、肺经，能理气健脾、燥湿化痰；茯苓味甘淡，性平，归心、肺、脾、肾经，有利水渗湿、健脾的功效；瘦肉味甘咸，性平，归脾、胃、肾经，能补虚益气、滋阴润燥；生姜味辛，性微温，归肺、脾、胃经，可散寒温中。几味合用，可理气健脾、止咳化痰。

小儿咳嗽的药膳食疗原则就是调节寒热虚实、祛除痰液，达到止咳化痰的目的。这些措施也可以组合使用，如孩子同时存在受凉咳嗽、有痰咳嗽，治疗时，可以同时选用祛除寒气及化痰的药膳食疗方。▲