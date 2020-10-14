青岛6例确诊病例中3例重症 已成立救治专家组

来自10月13日下午举行的青岛市疫情防控情况新闻发布会最新消息，截至10月13日15时30分，青岛市发现6例确诊病例中，重型3例、普通型3例，针对重症患者已成立救治专家组，“一人一案”进行精准诊疗。

青岛市政府办公厅副主任陈万胜介绍，3例重型病例在青岛大学附属医院西海岸院区进行救治，3例普通型病例在青岛市第三人民医院进行救治，另6例无症状感染者也收治在青岛市第三人民医院。

截至10月13日15时30分，青岛全市已采样4235438份进行核酸检测，已出结果1945252份，除已公布的6例确诊病例和6例无症状感染者外，未发现新增感染者。

其中，青岛市胸科医院所在的李沧区已采集样本450596份，已出结果192676份，均为阴性；最先发现3例新冠肺炎无症状感染者所在的市北区已采集样本556587份，已出结果286520份，均为阴性。

为从严抓实疫情处置工作，10月13日，青岛对密切接触者、密切接触者的密切接触者740人进行了第二轮核酸检测，检测结果均为阴性。

针对公众特别关注的新冠肺炎确诊患者出租车司机邵某某，陈万胜介绍，目前已追踪到青岛市全部密切接触者52人，目前全部进行集中隔离观察，完成两轮核酸检测，结果均为阴性。对上述52名密切接触者的密切接触者89人也已进行追踪管理。

“越来越多的证据显示，本次疫情累计发现的6例确诊病例和6例无症状感染者都与市胸科医院高度相关。同时，随着证据的不断充足，此次疫情由社区引起感染的可能性越来越低。”青岛市疾病预防控制中心传染病防制科主任姜法春说。

10月11日起，青岛已制订并启动全员核酸检测方案，计划5天内实现全市检测全覆盖。青岛市卫生健康委党组成员、副主任赵国磊介绍，目前，青岛共有3600个采样点同时在工作，有9106位医务人员在各个采样点从事采样工作，检测所需试剂盒、设备、各项物资储备都非常充足，足以满足这次大规模检测之需。

另外，青岛已与周边的烟台、威海、淄博、潍坊、日照五市建立了对口支援机制，10月13日下午已开始向五市运送检测样本。

根据山东省统一部署，省内多地都抽调医务人员支援青岛，目前已有1260位医务人员来青支援，其中7支共210人组成的核酸检测人员参与青岛市的核酸检测工作，有1050人被安排到主城区多个检测点协助开展采样工作。 （中青报·中青网记者 邢婷）

来源：中国青年报