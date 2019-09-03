学校周边预包装奶茶、冷冻饮品纳入抽检

开学伊始，北京市教委会同市市场监督管理局、市卫健委发布关于切实做好学校食品安全和传染病防控工作的通知。通知中提出，将预包装奶茶、冷冻饮品、糕点、肉制品等容易出现问题和社会关注度较高的产品纳入抽检范围。

通知中提出，各区教育行政部门、各级各类学校要严格按照职责要求，对照食品安全状况自查自评制度，全面梳理学校食品安全管理薄弱环节。各区市场监管部门要落实属地监管责任，掌握辖区内为学校供餐的集体用餐配送单位供餐和配送情况。

各区市场监管部门要加大对校园周边餐饮服务单位、食品销售单位以及食品市场的检查力度，切实准确掌握底数，彻底消除校园周边食品安全风险隐患。校园周边餐饮单位的食品经营和餐饮服务许可资质情况、从业人员健康状况、原材料进货查验情况、食品加工制作过程、冷食类和生食类食品制作条件以及食品库房使用等情况要符合要求。

针对销售“辣条”类“五毛食品”、冷冻饮品、自制饮品及其他类儿童食品的小超市、小食杂店、批发市场、零售市场进行重点检查，并将预包装奶茶、冷冻饮品、糕点、肉制品等容易出现问题和社会关注度较高的产品纳入抽检范围。

经营自制饮品，必须在专用操作场所内制作，不得使用、添加非食品原料，严格落实原材料的进货查验，原材料及成品的贮存要符合环境、温度等要求。奶茶、果蔬汁等饮品的公示信息和广告宣传内容应当真实合法，不得存在虚假内容。

学校要建立传染病防控工作网络，成立工作领导小组，强化校（园）长是传染病防控工作第一责任人意识，明确主管领导和疫情责任报告人，并按照相关要求配备相应数量的校（园）医。

同时，学校要切实履行食品安全主体责任，严格落实食品安全校长（园长）负责制；建立科学完备的学校食品安全责任体系；将食品安全作为学校安全工作的重要内容；定期组织开展风险隐患排查；建立食品安全管理机构，配备食品安全专（兼）职管理人员；加大从业人员培训力度。

学校食堂要将证照信息、量化分级信息、主要原材料进货信息在用餐区域显著位置进行公示；后厨加工制作的重点部位和关键环节能够通过透明橱窗或视频监控进行展示；视频监控和展示设备正常运转；符合“阳光餐饮”工程建设标准，确保100%落实达标。

学校要建立畅通有效的家校沟通渠道和工作机制；中小学、幼儿园要建立并落实集中用餐陪餐制度，每餐有学校相关负责人与学生共同用餐，并做好陪餐记录；鼓励有条件的中小学、幼儿园建立家长陪餐制度。（记者 武文娟）