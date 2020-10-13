儿童大脑受伤，恢复快
楼林娜
如同小孩子身体受伤后恢复较快一样，儿童大脑受伤后也能更快恢复。美国一项新研究表示，婴幼儿能够使用大脑的两个半球来学习语言，特别是处理常用语时，而成年人的语言学习主要集中在左脑。这或许是儿童比成人能更快速地从神经损伤中恢复过来的重要原因。研究由美国乔治敦大学医学中心科研人员组织进行，报告发表在美国《国家科学院学报》月刊上。
研究团队共选取39名4~13岁的健康儿童和14名18~29岁的成人作为研究对象，给他们布置一项经过“精心策划”的语言理解任务，借助核磁共振成像技术分析每位参与者大脑半球的激活模式。研究人员将参与者分成4~6岁、7~9岁、10~13岁和18~29岁四个年龄组进行比较分析。结果显示，从整体看，进行实验观测时，幼儿左脑的语言功能区被激活，但也有一部分幼儿表现出右半球对应区域被激活。该研究还发现，在成年人中，右半球的功能区在处理声音所表达的情感等任务中被激活；而在幼儿中，两个半球的功能区可分别用于理解语句的含义和识别情感。
研究结果表明，婴幼儿大脑两个半球都具有语言学习能力。研究人员表示，儿童能同时使用两个脑半球，这为神经损伤提供了一种补偿机制。例如，如果左半球受到围产期中风的损害，新生儿将使用右半球学习语言。这项研究表明，出生时只有一个半球出现损伤的脑瘫患儿，可以用另一半球发展认知能力。这对正在遭受神经损伤的幼儿来说是个好消息。▲ （楼林娜）
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