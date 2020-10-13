美国鼓励老人当健身教练

在国内，不管是清晨还是傍晚，都能在户外看到老人们锻炼的身影，“广场舞大妈”更是成为专有名词风靡全球。然而，在美国许多城市的公园、广场却找不到锻炼身体的老人，退休的美国老人都去哪了呢？

直到最近，记者终于找到了答案，他们都在老年运动俱乐部里组团运动，位于密苏里州西部的詹姆塞斯健康俱乐部就是其中之一。那里设施齐全，服务到位，全天24小时开放，内设游泳池、篮球馆及各类健身馆和运动器械，适用于不同健身目的。收费也不贵，每月55美元（1美元约合人民币6.8元），如果年龄超过65岁则完全免费，费用由医保承担，一方面有助吸引老人前来锻炼，另一方面也能帮老人强健体魄，节约医疗开支。

在美国其他地区也有类似的俱乐部，苏西和汤姆·比尔伯姆夫妇针对50岁以上人群的生理特征，早在2009年就于明尼苏达州和南达科他州建立了威尔辛健身房，颇受老年人欢迎，这家健身房会员的平均年龄为62岁。这里没有跑步机和可自由调节重量的力量训练器械，所有锻炼方案都是根据客户的身体素质水平定制的。健身房的教练年龄也和学员相似，他们更了解老人的运动需求和身体状况，会为他们量身打造运动计划。这些教练都经过严格训练，拿到证书才会上岗。美国健身教练授证单位NFPT表示，取得该单位证书的人群中有30%年龄为50岁以上，也不乏80多岁仍相当活跃的运动教练。63岁的运动教练富兰克告诉记者：“开始运动前，我都会先给老人做一份问卷调查，看看他们对哪些运动项目感兴趣，能坚持下去。在这份工作中，我获益良多，收获了不少老伙伴，晚年生活也更有价值感了。”艾德娜今年72岁，65岁时第一次接触运动，成为教练的她认为自己的优势在于能理解高龄运动新手的感受，因为自己也曾经如此，她更能帮助那些客户重获健康。▲