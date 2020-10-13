胃口差喝番薯木瓜苹果汤

广东省名中医、广东省中医院副院长 杨志敏

对于脾胃虚弱、胃口不好、营养不良以及平时常便秘、血脂偏高的人群，推荐常喝番薯木瓜苹果汤。

取番薯（地瓜）200克、木瓜1个（约150克）、苹果1~2个、猪肉片或肉碎100克，胡椒粉、食盐适量。将材料洗净切块，加适量清水入锅煮沸，放入番薯煮10分钟，再把木瓜及苹果放入锅内，继续煮10分钟，最后加入猪肉片或肉碎煮5分钟，胡椒粉、食盐调味即可。

番薯性平味甘，具有补中和血、益气生津的功效。它还富含膳食纤维，让肠道更加通畅，且比大米的热量低。木瓜性平味甘，含有多种蛋白酶，能促进消化，其中的齐墩果酸还能帮助护肝、降血脂、抗氧化。苹果性平，味甘、微酸，能生津止渴、清热除烦、健胃消食。三种食物搭配，汤甜味香，酸甘化阴，既能补益脾胃，又能消食化积，消补互用。▲