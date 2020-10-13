孩子该如何科学“秋冻”？

“十一”长假归来，医院门诊感冒、咳嗽的孩子逐渐多了起来。很多家长问：“都说‘春捂秋冻’，秋天冻一冻不是对身体有好处吗？怎么小孩还没冻一天就感冒咳嗽了？”

其实，“秋冻”是要通过“冻”来增加孩子对冷环境的适应能力，从而增强孩子体质，但不意味着到天气转凉仍旧一直给孩子穿着短袖、裙子。殊不知小儿体温调节能力尚不成熟，在天气忽冷忽热时比成人更易染病。所以还有句俗话说：“处暑十八盆，白露勿露身。”“秋冻”也不应盲目，而需循序渐进，科学进行。

1.进行冷适应。从入秋开始，父母就要逐渐培养孩子耐“冻”。饮食均衡，不盲目“贴秋膘”，多户外活动，多接触户外空气和阳光，给孩子增添“秋冻”底气。

2.要把握“渐进”和“适度”两个原则。锻炼应循序渐进，不宜进行高强度、过长时间活动，也不宜活动到大汗淋漓，以孩子能耐受、微微出汗，然后逐渐增加活动量。

3.注意适时增添衣物。孩子穿衣应注意腹部、足部保暖，不要穿得过于厚实严密。但对于平素体质欠佳、反复感冒或穿衣比较多的孩子，先不要严格要求衣服与其他孩子厚薄相同，应根据孩子体质、运动量及天气变化及时增添衣物，让孩子有一个逐渐适应过程。

4.“秋冻”一定要因人而异。平素出汗多、反复感冒肺气虚弱的孩子，或面色发黄、消瘦、食欲不振脾胃虚寒的孩子，尤其应注意“冻”的程度。如果肺脾虚弱症状明显，建议先进行中医调理。而且，还有一些慢性病，如抽动症、哮喘、过敏性鼻炎、腺样体肥大等，常因感冒而导致病情反复或加重，家长应尤其注意孩子避免感冒。所以，增强孩子体质不是简单“受冻”，更重要是坚持锻炼、合理饮食及适当穿着。