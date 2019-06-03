再婚后别强求对孩子“视如己出”

很多离异者再次择偶的一个重要条件是必须对我孩子好；一些重组家庭，面对你的孩子、我的孩子、还有共同的孩子，一定会有亲疏厚薄，也成了再婚夫妻矛盾的导火索，甚至诱发再次离婚。

先说说，不是亲爹亲妈，为何难“视如己出”？

第一是经济原因，大部分人经济水平都有限，养自己孩子的成本已经很高了，但那是心甘情愿。而负担对方孩子的养育成本，就会算计，一算计就会引发不愉快。当然，你会说我找个经济条件好的不就得了。可现实是经济条件好的，一般不会找带孩子的伴侣。

第二个原因是你找的人未必人情练达。对你的孩子管教还是不管教，这是个问题。自己孩子怎么管都不伤感情，外人可不行。再有，现在有的孩子教养较差，是自己亲生的会忽视，或舍不得管，继父继母可看不惯，修养好的隐忍着，性子急的会吊脸子、说重话。这将是一副什么图景。

我也看过“视如己出”的，特点是绝大多数再婚夫妻双方经济条件都不错，而且彼此情商还很高，自己负担自己孩子的支出绰绰有余，对继子女也能给些钱物的赠予，所以会挺和睦。但是这真是小概率事件啊。

说到这儿，我是想表达，如果一定要离婚，如果要再婚，请不要求人家对自己孩子“视如己出”。经济上自己负担自己的孩子，对人家孩子客客气气的，人家对你的孩子给个面子就可以了。

想到一个情景：孩子的手划破流血了，亲妈的心“嗖”就疼了一下，迅速去找创可贴。继母可能心不会“嗖”一下疼，但是也赶快去找创可贴，这就算好继母。（知名心理咨询师，婚姻家庭指导师 梁朝晖）