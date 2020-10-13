国家卫健委：10月12日新增确诊病例13例 其中本土病例6例均在山东

人民网北京10月13日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至10月12日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月12日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例13例，其中境外输入病例7例（上海3例，广东2例，内蒙古1例，四川1例），本土病例6例（均在山东）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者382人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例222例（无重症病例），现有疑似病例7例。累计确诊病例3036例，累计治愈出院病例2814例，无死亡病例。

情况显示，截至10月12日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例228例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例80729例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85591例，现有疑似病例7例。累计追踪到密切接触者841890人，尚在医学观察的密切接触者8291人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者17例（境外输入12例）；当日转为确诊病例4例（境外输入2例）；当日解除医学观察22例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者386例（境外输入378例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5768例。其中，香港特别行政区5193例（出院4921例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区529例（出院489例，死亡7例）。