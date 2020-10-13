青岛对风险人群落实健康管理措施 对重点场所全面消杀
据青岛市10月12日晚疫情防控情况新闻发布会消息，疫情发生以来，青岛市迅速开展流行病学调查及溯源。在国家、省专家组指导下，青岛公安、疾控部门会同相关区市充分运用大数据技术进行追踪，已基本掌握6例确诊病例和6例无症状感染者9月22日至10月10日的活动轨迹，对已排查到的所有密切接触者、密切接触者的密切接触者、一般接触者等风险人群落实健康管理措施。
同时，青岛市加强重点人群、重点区域管控与环境消杀。对确诊病例和无症状感染者涉及的居住小区、市胸科医院、市中心医院急诊科以及其到过的江西路京九排骨米饭、周口路家家悦超市等区域连夜实施全封闭管控，并对相关场所进行全面消杀。(记者 胡耀杰)
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