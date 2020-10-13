清热润肺除痰止咳 推荐鲜剑花南北杏汤
推荐：广东省中医院临床营养科
主要功效：清热润肺、除痰止咳
推荐理由：秋燥咽干咽痒咳嗽的人群
材料：新鲜剑花500克，南北杏各10克、瘦肉200克，火腿肉50克，生姜两薄片（2-3人量）。
烹调方法：
新鲜剑花稍冲洗，浸泡半小时，然后纵向切条，一朵花大约切6~8条。瘦肉洗净切片，南北杏洗净，火腿肉切片，生姜切片拍扁。把瘦肉、南北杏、火腿、生姜先放入汤煲中，加清水1500毫升，大火煮开后转中火，约滚40分钟。再放入新鲜剑花，剑花熟软以后，加盐调味即可。
汤品点评：
又到了新鲜剑花上市的季节了。平常我们都是拿晒干的剑花煲汤，清肺润肺，但其实新鲜剑花煲的汤味道更好。新鲜的剑花不用加罗汉果、蜜枣这些，单纯和瘦肉煲是最清甜美味的，如果想增加鲜味，加一点点火腿肉就可以了。这种搭配不仅美味，还有一定的治疗功效。
在《岭南采药录》里提到，“剑花止气痛，理痰火咳嗽，和猪肉煎汤服之”。剑花性微寒，故加几片生姜下去中和其寒性便能适合大部分人饮用了。新鲜剑花不用煮很久，刚熟软的时候是最好吃的，大概滚15分钟就差不多了。此外，本汤中还加入南北杏，更增强其润肺止咳平喘的功效，适用于秋季天气干燥而出现咽干咽痒、咳嗽的人群。
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