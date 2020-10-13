秋风起 天转凉 儿童发病增多该如何预防

秋冬季节是呼吸道疾病高发季节，专家多次提醒，气温降低有利于病毒和细菌的存活和传播，存在今年秋冬季节新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。随着秋季到来，家长应该如何提高儿童免疫力，预防呼吸道疾病？儿童在秋季还有哪些易发病，家长又应该如何预防呢？为此，中青报·中青网记者采访了中国中医科学院广安门医院儿科主任医师史英杰。

史英杰告诉中青报·中青网记者，秋渐深，昼夜温差加大，儿童感冒的病例比夏季明显增多。“孩子体温调节功能不完善，如果没有根据气温变化及时增减衣服，或者晚上开着窗户睡觉吹了凉风，孩子就很容易感冒。家长要注意及时给孩子增减衣服，早晚多穿一点，中午还要及时脱掉，不然也容易感冒”。

此外，史英杰还建议家长可以在早晚用生理盐水或海洋水给孩子喷或擦鼻腔。鼻腔黏膜有吸附作用，可以阻隔外界病原细菌。鼻腔湿润有利于鼻黏膜更好发挥阻隔作用，

史英杰主张儿童在感冒初期应尽量服用中药，尤其是病毒性感冒，中药治疗效果更好。

史英杰特别提醒家长，秋天要注意饮食清淡，多吃青菜杂粮，多喝水，少吃肉。他发现孩子在秋季很容易出现流鼻血的现象，“这主要是因为孩子平时青菜杂粮吃得不够，营养不均衡，导致毛细血管变脆，秋天天气干燥，空气直接冲击在鼻中隔的位置，毛细血管就容易破裂。”

孩子流鼻血后，很多家长会把孩子鼻子堵住，史英杰说这种处理方式是不正确的，“流鼻血时一定要让孩子低着头，捏住鼻子3-5分钟，把血止住。流鼻血比较严重的情况，可以先用生理盐水或用凉白开水把棉签沾湿，再蘸上云南白药堵住鼻孔，一周之内不要再碰鼻子。”

此外，秋天儿童过敏性疾病也会增多。秋天是过敏性鼻炎高发的季节，治疗儿童过敏性鼻炎，史英杰主张采用西药。史英杰说，对于过敏类疾病，现在还没有根治的办法，只能预防和控制，尽量少接触过敏原。“有的人过敏只是有症状反应，有些人却会转化成疾病，简单说就是，有的人过敏后会留记忆，有的人不留记忆。所以家长要弄清楚孩子对什么东西过敏，连续半年以上避免孩子接触过敏原，尽量让身体把过敏原忘掉。过敏类疾病很少是终身的，脱离过敏原半年以上，再接触时身体可能对这种过敏原不再识别，就不会再过敏。也可以借助药物脱离过敏原，但这种脱敏只是一对一的，对多种过敏原不起作用。对于过敏体质的孩子，每年在春秋两季服用一个月抗过敏药，服用两三年后也能起到预防过敏的效果”。

秋季还是儿童腹泻增多的时期，史英杰说，这个时期的腹泻多是由轮状病毒引起的。腹泻这类疾病有自限性，一般几天内能够治愈，但有些孩子会因为没有及时治疗而转成迁延性或慢性腹泻。史英杰说，抑制肠道细菌的西药比较少，头孢类抗生素对痢疾杆菌等肠道细菌疗效有限。庆大霉素和喹诺酮类药虽然对痢疾杆菌有特效，但是庆大霉素有耳毒性，喹诺酮会抑制儿童软骨发育，这两种药对儿童均属禁忌。因此，治疗儿童腹泻，使用中药是最佳选择。中医方剂的葛根芩连汤治疗急性肠炎、细菌性痢疾等效果都非常好。他建议家长在孩子腹泻时，及时就医用中药治疗，防止转成迁延性或慢性腹泻。

中青报·中青网记者 夏瑾 来源：中国青年报