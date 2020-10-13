青岛一社区被定为中风险地区 计划5天内核酸检测全市覆盖

继10月11日青岛市发现3例新冠肺炎无症状感染者，截至10月12日17时30分，除已公布的新增9例核酸检测阳性结果外，青岛未发现有新的感染者。目前，青岛一社区被定为中风险地区，全市计划5天内完成核酸检测全覆盖，检测结果将及时发布。

截至10月12日17时30分，青岛全市已完成密切接触者、密切接触者的密切接触者、一般接触者1171人，医务人员、住院病人及陪护人员和社区检测人群1037614人的核酸检测采样。共计采样1038785份，已出检测结果312977份。

据青岛市卫生健康委员会12日通报，新增的9例核酸检测结果阳性包括8名青岛市胸科医院在院患者及陪护人员、1名患者家属，经专家组判定，其中4例为确诊病例、5例为无症状感染者，加上最初发现的3例无症状感染者中2例转归，青岛目前共发现6例确诊病例和6例无症状感染者，均与青岛市胸科医院高度关联。

针对公众关注的此次疫情是否对青岛的风险级别带来影响，10月12日晚举行的青岛市疫情防控情况新闻发布会上，青岛市卫生健康委员会党组成员、副主任赵国磊表示，根据国家和山东省疫情防控指挥部关于中高风险区的判定标准，本次疫情中确诊病例不是在社区中发现，而是在医院筛查中发现，并且病例立即转入定点医院隔离治疗。

“鉴于目前社区传播的风险较小，尚未发现社区确诊病例，按照科学精准的原则，将青岛市胸科医院所在的楼山后社区定为中风险地区，对区域内的居民根据暴露风险给予隔离或健康管理措施，青岛市其它区域风险等级不变。”赵国磊说。

此次发布会上，青岛市政府办公厅副主任陈万胜介绍，全市开展疫情研判、流调、重点人群排查等工作，各级各部门密切配合，联防联控，目前疫情应急处置各项工作正在推进。当地立即组建省、市医疗专家团队，一人一策，积极治疗，目前患者病情平稳。

同时，青岛迅速开展流行病学调查及溯源，在国家、省专家组指导下，青岛市公安、疾控部门会同相关区市充分运用大数据技术进行追踪，已基本掌握6例确诊病例和6例无症状感染者9月22日至10月10日的活动轨迹，对已排查到的所有密切接触者、密切接触者的密切接触者、一般接触者等风险人群落实健康管理措施。

目前，青岛对确诊病例和无症状感染者涉及的居住小区、青岛市胸科医院、青岛市中心医院急诊科以及其到过的江西路京九排骨米饭、周口路家家悦超市等区域连夜实施全封闭管控，并对相关场所进行全面消杀。

据介绍，青岛正进一步强化发热门诊主动监测，规范对可疑病例的监测、报告、筛查、诊断、救治和院感控制等工作，对各医院发热门诊、哨点出现发热、乏力症状的人员给子重点关注，未出核酸检测结果前严格执行留观措施。

陈万胜介绍，青岛已经制定并启动了全员检测方案，目前各级各部门的核酸检测工作正在加快推进，针对12日部分检测点出现的人员密集现象，已进一步充实检测力量，科学布局检测地点。（中青报·中青网记者 邢婷）