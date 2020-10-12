老祖宗留下的热水养生方

从饮茶品茗、煎药喝水，到泡澡泡脚、热敷桑拿，生活中随处可见热水的身影。它是国人生活习惯的一部分，更是中国养生文化的一大法宝。

受访专家：

北京中医药大学东直门医院首席专家 姜良铎

北京老年医院中医科主任 李方玲

国人的热水情缘

喝热水在中国已有几千年的历史。公元前5世纪，《黄帝内经》就有“病至而治之汤液”的记载，《孟子》中也有“冬日则饮汤”的表述，《说文解字》说“汤，热火也”，这里的“汤”说的就是热水。随后，热水演变出许多“花样”，其中广为人知的便是茶饮。汉代典籍中有很多“烹茶”的字眼，饮茶必烹，烧开水不可或缺。除了喝热水，中国人还善于用热水泡澡、泡脚、热敷等。晋代《肘后备急方》就有对泡脚的最早记载，历史上寿命最长的皇帝乾隆帝，更是将足部养生法总结为“晨起三百步，晚间一盆汤”，这“汤”指的就是泡脚。

与中国人的热水情缘不同，西方人似乎不太热衷于热水。华裔妮科尔·刘曾在美国《洛杉矶时报》撰文说，欧美国家的自来水一般直接饮用，有些人甚至喜欢在水中加冰。国外就餐时，侍者都会端上一杯冰水，而不是奉上一杯热茶。北京中医药大学东直门医院首席专家姜良铎告诉《生命时报》记者，国外大部分酒店没有可供饮用的开水，也不提供相关的设备，因此每次出国时他都自备电热水壶。

为何国内外对待热水的态度有如此大的差异?北京老年医院中医科主任李方玲对《生命时报》记者分析道，一方面，中国自古以农耕为主，由于谷物提供的热量不够，相比以肉食为主的西方人，我们体内蓄积热量的能力偏低，因而更偏爱热食;另一方面，出于对饮用水的安全健康考虑，新中国成立后，政府大力鼓励、推广喝开水，几乎全民都有“喝开水不拉肚子”的意识。有关文献还指出，中国的陶器发展比西方要早得多，我们的祖先懂得利用陶器炊具烧水，因此会有喝开水、泡脚的好习惯。

八大好处护健康

苏东坡说：“热浴足法，其效初不甚觉，但积累百余日，功用不可量，比之服药，其效百倍。”其实热水的健康好处不限于此。

促进血液循环。姜良铎说，水的温热作用可扩张人体血管，加快血流速度，从而促进全身血液循环，达到温阳暖体的效果。研究表明，一个健康的人用40℃~45℃的水浸泡双脚半小时后，全身血液流量会增加10~18倍。

加快新陈代谢。温热作用能刺激人体激素的分泌，比如甲状腺、肾上腺激素等，从而提高机体的新陈代谢能力，以便体内的垃圾、毒素等更好地排出体外。李方玲说，尤其是皮肤温度增高，身体微微出汗，更有助于毒素的排放。

消耗身体热量。泡热水澡能放松身心，恢复肌肉弹性，还能消耗大量热量。英国拉夫堡大学最新研究发现，泡澡1个小时消耗的热量，相当于步行半个小时，常泡热水澡还有助预防糖尿病。

增强呼吸功能。姜良铎认为，喝白开水能缓解呼吸道黏膜的紧张状态，促进痰液咳出，对伤风感冒引起的咳嗽十分有效。此外，吸入水蒸气有利于口腔、鼻腔黏膜保持湿润，不仅能阻止感冒病毒的入侵，还能帮助清除肺部黏液。

消除大脑疲劳。当体内积累了一定的“沉积物”时，人就感到疲劳。李方玲说，洗热水澡、喝白开水能加快血液循环，减少血液中使人感到疲乏的物质，改善大脑血液供应，同时还能抑制大脑皮层中枢神经兴奋，使大脑处于休息状态。

缓解局部疼痛。中医认为“温则通，通则不痛”。姜良铎说，热敷等方式能增加损伤组织的血液供应，缓解局部疼痛。比如痛经时可用毛巾热敷，能起到活血化瘀、理气止痛的功效。

减少疾病发作。李方玲说，泡脚对全身各脏腑都有保健功效。脚上的足三阴与肝、脾和肾有关，足三阳则与胆、膀胱和胃有关，利用温热作用加强脚部的气血循环，利于全身提神健气，预防疾病。

提高交际能力。美国阿尔伯特·爱因斯坦医学院研究发现，在39℃的水中洗澡可改善自闭症患者的交流能力。在较温和的环境中生活的人，其交际能力也要强一些，免疫系统也更活跃，对于疾病的抵抗力更强。

热水虽好，也要有度

中医养生讲究“度”，过犹不及。喝白开水、泡脚等有一定的健康益处，但也要讲究科学方法。

40℃水最合适。李方玲建议，喝热水的温度不能过高，40℃左右的温开水最好，既不会过度刺激肠胃道，又不易造成血管收缩。尽量避免喝反复烧开的水，以免摄入有毒害的亚硝酸盐，即使是使用饮水机，也最好“随喝随烧”。正常人一天至少摄取1200毫升水，糖尿病和肾功能损伤的患者则需根据病情而定。

晚9点泡脚最养肾。晚上9点肾经气血较衰弱，此时泡脚能滋肾明肝。姜良铎说，水温以40℃~45℃、感到暖和舒适为宜，水量应淹没脚踝，泡10～15分钟，直到全身微热、开始出汗。泡脚时，还可以用纱布包15~20克花椒放入水中，并用手缓慢按摩双脚。泡完应立即用毛巾揩干，注意足部保暖，不可再受寒。心功能不全、严重下肢血管病变、血压不稳定、足部炎症等患者慎用热水泡脚，或在医生指导下使用。

每周泡1~2次澡。李方玲说，泡澡不能过于频繁，每周1~2次为宜。可将新鲜的柚子皮放入较烫的洗澡水中浸泡15分钟，待水温与体温相近再沐浴。泡澡时，一旦有胸闷、气喘等不适症状，应立即停止，并到通风口处静坐休息，喝少许温水，直到症状缓解。

15分钟更换热毛巾。姜良铎表示，热敷是很好的保健疗法。当身体出现局部疼痛时，可将洁净的毛巾浸泡在40℃～45℃的热水中，拧干后敷于患病部位，每隔5分钟更换一次毛巾，热敷时间持续15~20分钟。如果是痛经引起的腹痛，热敷10分钟后未得到缓解，应停止热敷并及时就医。

5分钟简易眼部熏蒸。用眼过度者，可采用熏蒸的方式给眼睛做一次“桑拿”。将热水或者热茶放在眼睛下方，利用水蒸气润泽眼睛，持续5分钟左右即可。需要提醒的是，盛热水的器皿不要离眼睛太近，以免烫伤，眼睛感觉温热舒适即可。▲