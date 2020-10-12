2020苏州血液学峰会召开 专家共议学科发展新动态

10月9日，由国家血液系统疾病临床医学研究中心、苏州大学附属第一医院、江苏省血液研究所及苏州市医学会主办的“苏州血液学峰会”举行。来自国内外的专家学者围绕血液学基础研究和临床实践新进展进行分享交流，助力中国血液学事业发展。

2020苏州血液学峰会现场

阮长耿院士致辞

江苏省血液研究所所长、国家临床医学研究中心主任阮长耿院士在致辞中表示，苏州血液学峰会举办13年来，已经从最初的继续教育培训班发展成为江苏省乃至全国具有一定影响力的品牌学术会议。也希望借此能够启发基础和临床科研的深化和拓展，驱动科研成果向临床转化应用，实实在在地提高临床诊疗技术水平，造福广大人民。

苏州大学党委常委、副校长，苏州大学附属第一医院党委书记陈卫昌表示，苏州血液病学科长久以来已取得跨越式发展。借助本次苏州血液学峰会，希望能够不断推进血液病学术交流，共同推动学科建设与发展。

苏州市政府副市长胡志斌指出，他山之石可以攻玉，交流研讨是知识保持鲜活的“法宝”，也是学术空间持续创新的“阶梯”。苏州血液病医学研究工作源远流长，积淀深厚，苏州血液学峰会将为国内外血液病领域专家学者提供学术交流和技术推广的优秀平台。

江苏省卫生健康委员会二级巡视员祁爱平表示，当前江苏卫生健康系统正一手抓常态化疫情防控；一手推动卫生健康事业高质量发展，努力打造长三角区域卫生健康高地。血液学系统疾病是严重危害人民生命健康的重大疾病，希望与会嘉宾能够认真学习借鉴先进理念、技术和经验，全面提升血液病诊疗能力与水平，全面推动江苏与全球高水平医学研究的协同与创新发展。

在学术分享环节，来自国内外的多位专家学者分别就血液系统疾病诊疗、大数据医学、再生医学、肠道菌群等创新领域国内外最新进展进行了分享。

中国工程院院士、江苏省南通大学教育部神经再生重点实验室主任顾晓松以《组织工程创新与再生医学》为题，从创新、临床、产业化等多方面解读了我国组织工程与再生医学的最新研究进展；中国工程院院士、南京医科大学校长沈洪兵以《大数据时代的临床医学研究》作主题分享，对当前临床医学研究所面临的重要问题，以及大数据背景下的创新契机进行了详细解读；中国工程院院士王广基以《精准医学背景下药代动力学新技术在新药及临床研究中的探索》作主题分享，围绕药物代谢动力学研究的本质及最终应用、药代动力学的技术发展趋势等方面作讲解。

随后，美国俄克拉荷马医学研究中心心血管生物医学系主任夏利军在线上以《肠道菌群与血液系统疾病》为主题作分享；华中科技大学同济医学院同济医院周剑峰教授以《通用型CART的现状进展和挑战》为主题作分享；美国康奈尔医学中心纽约长老会医院的血液肿瘤专家阮嘉以《淋巴瘤治疗新进展》为主题作分享；安徽省立医院血液科副主任丁凯阳以《新型BTK抑制剂关键研究数据解读及研究》为主题作分享。

当日下午，“精准医学与白血病”、“移植与细胞治疗”、“青年论坛”、“淋巴瘤与骨髓瘤”、“规范化教育论坛”五场分论坛也同步举行，来自全国各地的专家学者、青年医师共同进行了学术分享与交流探讨。